Nem unják még a krisnások az ételosztást? Nem bizony, sőt!

Még rá is kapcsoltak egyet. Új, nagy kapacitású központtal bővítették az ételosztó programjukat, ahol akár napi 10 000 adag étel is elkészülhet. Ez pedig azt jelenti, hogy még több ember kaphat segítséget tőlük.

Nem most kezdték. Több mint 35 év alatt nagyjából 14 millió adag ételt osztottak ki. A napnál is világosabban látszik tehát, hogy nem egy rövid, látványos kampányüzemmódról van szó, hanem annak a szöges ellentétéről: folyamatos, felelősségteljes jelenlétről, éveken, évtizedeken átívelő, nap mint nap történő segítségről. A Krisna-hívők 1989 óta segítik szervezetten a rászorulókat, az Ételt az Életért Misszió pedig az egyik legismertebb hazai segítő programmá vált. Évente körülbelül 1 millió adag meleg ételt és több mint 230 tonna tartós élelmiszert juttatnak el azokhoz, akiknek erre tényleg szükségük van.

Nem csak Budapesten. Egerben, Debrecenben, Somogy vármegyében is állandó az ételosztás, de időről időre Szegeden, Békéscsabán és más városokban is feltűnnek. A „Mint egy falat kenyér” programmal pedig kifejezetten a kisebb, sokszor láthatatlan településekre visznek segítséget.

Amikor baj van, akkor is mennek. A közelmúltból elég megemlíteni a Covid járványt, az ukrán menekültválságot vagy a dunakanyari árvizet – ezek során is látványosan helytálltak. A járvány alatt például az Ételt az Életért volt az egyetlen hazai szervezet, amely végig biztosított meleg ételt, szigorú higiéniai szabályok mellett.

Kinőtték, nagyobbra váltottak

A csillaghegyi templom konyhája egy idő után egyszerűen kicsi lett. Főleg krízishelyzetekben, amikor több műszakban kellett főzni, hogy „mindenkinek” jusson. Most viszont van egy új központ. Szintén Csillaghegyen, csak már teljesen más paraméterekkel. Nagyobb, modernebb, átgondoltabb. És ami a lényeg: akár napi 10 000 adag ételt is ki tud szolgálni. Ez nagyjából duplája a korábbinak.

Olyan konyha, ami akkor is működik, amikor minden más leáll

Ez nem csak egy nagy konyha. Ipari hűtőrendszerek, sokkolóhűtő, külön adagolóterek – vagyis az étel nemcsak elkészül, hanem biztonságosan el is jut oda, ahova kell. Akár aznap, akár pár nappal később. És ha elmegy az áram? Vagy a gáz? Erre is gondoltak! A rendszer úgy lett kialakítva, hogy ilyen helyzetekben is működőképes legyen. A fatüzelésű üstök például pont ezt szolgálják. A napelemek és napkollektorok pedig nem csak áramszünet esetén hasznosak, hanem normál üzemmódban az energiahatékony működés alappillérei.

"Az új központ tervezésekor nemcsak a technológiai fejlesztésekre, hanem a dolgozók munkakörülményeire is kiemelt figyelmet fordítottunk" – emelte ki Szanyi-Karl Attila, a program vezetője, majd hozzáfűzte: „Az ergonomikus emelőasztalok, a korszerű anyagmozgatási eszközök és az átgondolt munkaterek hatékonyabb és emberközpontúbb munkavégzést tesznek lehetővé. Ez kiemelten fontos, hiszen a dolgozóink itt töltik életük jelentős részét. A közösségi terek és a barátságos, élénk színvilág pedig hozzájárul a pozitív munkahelyi környezethez."

Az is sokat elárul, hogy bár Szanyi-Karl Attila maximálisan elégedett a jelenlegi eredménnyel, de már a jövő feladatairól elmélkedik: "Ez mérföldkő a közösségünk történetében, és már a következő lépcsőt is látjuk: a raktározási kapacitás további bővítését."

Ősi tradíció + modern technológia

Az épület nem csak funkcionális. A tervezésnél a Vasztu, az ősi indiai térrendezési elvek is megjelentek. Vagyis miközben egy kifejezetten modern rendszerről van szó, egy hagyományos, ősi gondolkodásmódot is sikerült integrálni a létrehozásakor. A kivitelezés 2022-ben indult, egy kis létszámú, elkötelezett csapattal. Nem volt egyszerű a megvalósítás, mert éppen eközben szálltak el az építőanyagárak, ráadásul különböző technikai kihívásokkal is szembe kellett nézzenek, de a kitűzött célt mégis elérték. Az eredményre pedig igazán büszkék lehetnek, mert a szakértők szerint európai szinten is erős, nemzetközi összevetésben is kifejezetten modernnek és kiemelkedő felszereltségű üzemi konyhának számít.

"Ez az épület a lelki kultúránk egyik szimbóluma. Mozgalmunk alapítója, Sríla Prabhupáda arra kért bennünket, hogy minden Krisna templom közelében feltétel nélkül osszunk ételt a nélkülözőknek. Ez a kötelességünk – a gondoskodás pedig soha nem megy ki a divatból..." – összegezte a központ fontosságát a program vezetője.

Ez az a pont, ahol rád is számítanak

Az új központ nem magától lett. Az elmúlt 10 év 1%-os felajánlásaiból rakták össze – úgy, hogy közben az ételosztás folyamatosan, napról napra zajlott. Ebből is látszik, hogy az adód második 1%-a milyen elképesztően fontos, és mekkora eredményeket lehet elérni a segítségével, ha jó helyre kerül, és jól is használják fel.

Neked pár perc, és nem kerül semmibe. De valaki másnak konkrétan ebéd lesz belőle. Nem kell krisnásnak lenni hozzá, sokan nem is vallásosak azok közül, akik nekik adják a második, egyházi 1%-ukat. Egyszerűen csak tudják, látják, megtapasztalják, hogy itt tényleg jó dolgok történnek a felajánlott adóforintjaikkal.

Ha egyetértesz velük, rendelkezz te is az 1%-os nyilatkozatodon úgy, hogy azzal a Krisna Egyház ételosztó munkáját segíted! A technikai szám: 0389

