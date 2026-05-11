Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölttel folytatódnak a meghallgatások

Az első kör reggel 8-kor kezdődött (itt írtunk róla), a másodikban a honvédelmi, közlekedési, külügyi és nemzetbiztonsági bizottságok ülésein hallgatják meg a leendő minisztereket.

Oktatási Bizottság

Hankó kezdi a kérdéseket

Elmondja, hogy a 67 tiszás ígéret közül sok teljesült, majd sorolja az előző kormány intézkedéseit. Szerinte jobb a szakképzés reputációja, mint volt pár éve, a Semmelweis Egyetemnél reális cél, hogy 2030-ra a legjobb 100 egyetemben benne legyen. A felsőoktatásban is több egyetemista van, mint korábban, szerinte jó az a struktúra, amit bevezettek.

Az egyetemek saját vagyonnal működnek, mi az elképzelése a minisztériumank a modellváltó egyetemekkel kapcsolatban? Az Erasmus-Horizonttal kapcsolatban két vitás kérdés van az EU-val, például, hogy a kuratóriumokból tegyék ki a rektorokat is. Arra is kíváncsi, mit jelent, hogy a szakképzést a közoktatás részévé teszik?

Oktatási Bizottság

Az első 100 nap

Az első 3 hónap legfontosabb feladata felállítani egy olyan minisztériumot, ami még nem létezett. Alapos átvilágításra van szükség, és olyan intézkedéseket kell hozni, mivel a diákok és a pedagógusok levegőhöz jutnak szeptembertől, és vissza kell vezetni a felsőoktatást Európába, fontos az Erasmus és Horizont.

A taneszközök és képzések terén megszűnnek a monopóliumot, kivezetik a politikát a területről.

A kórházban hagyott csecsemőknél a bölcsődei szolgáltatás kibővítését szorgalmazzák. Lehet, hogy megszűnnek a 45 perces kötelező iskolai előkészítők, és jöhet megint a rugalmas beiratkozás is.

A közoktatási rendszert átvilágítják, az elemzést publikussá teszik. A Nemzeti Pedagógus Kar tagsága nem lesz kötelező, a tiltakozások miatt elbocsátott tanárokat reaktiválják. A tankerületeket és igazgatókat átvilágítják.

A Kréta rendszert és az arról szóló szerződéseket is átvilágítják. Hatékonyabb adatszolgáltatási rendszert akarnak, ami ugyanazt az adatot csak egyszer kéri be az intézményektől.

Az alsón rugalmas tanulásszervezés is megengedhető lesz, gyerekközpontú házirend jöhet az iskolákban, a testnevelés megszervezését átadják az iskoláknak. A kompetenciamérés korábbi gyakorlatát állítják vissza, 6., 8. és 10.-ben lesz csak ilyen.

Az iskolaigazgatók nagyobb döntési jogkört kaphatnak, már szeptembertől visszakaphatnak döntést, de még vizsgálják, hogy pontosan mit. A cél az intézményi autonómia fokozatos erősítése.

Hatályon kívül helyezik, hogy csak két tankönyvet lehet választani egy-egy tantárgyhoz. A szakképzési centrumokban megszűnik a kancellári rendszert.

Előkészítik a jogszabálymódosítás az egyetemeknél, a KEKVA rendszer átalakítását is előkészíti. Az ELTE és a többi alulfinanszírozott egyetem többletfinanszírozásának lehetőségét áttekintik.

Egy-két héten belül társadalmi párbeszédet indítana arról, hogy mi a tanulás és az iskola célja. A gyereket is bevonnák ebbe. A 26/27-es tanévben projekthét keretében ismernék meg a tanulók elvárásait. Közös minimumokat akarnak kialakítani a társadalmi párbeszéd után, a felsőoktatással kapcsolatban is lesz konzultáció.

Törekszenek arra, hogy már szeptembertől érezhető változás legyen a rendszerben. 30 percig tartott az expozéja. Az ülésre eljött Forsthoffer Ágnes házelnök is.

Oktatási Bizottság

"Stratégiai cél, hogy tanuló társadalommá váljunk"

Szeretnék, ha a Mesterséges Intelligenciának lenne egy külön koordinátora a minisztériumban, hogy felkészülnek az előnyeire és veszélyeire.

A kritikai gondolkodás, digitális készségek fejlesztése minden gyereknél alapvető feltétel, hogy képes legyen kibontakoztatni a képességét.

Minden gyerek számára - a többi között hovatartozástól, fogyatékosságtól függetlenül - biztosítani kell az eredményes tanulás feltételeit. Azt ígérte, ha elkészül a stratégia, arról egyeztetnek. A szakképzésben is változások jönnek. A gazdaság szereplőivel együttműködve erősítik a minőségszemléletet, fejlesztik a duális rendszert.

"Stratégiai cél, hogy tanuló társadalommá váljunk." Arról is beszél, a felnőttkori tanulás kiemelt, megalkotják a felnőttkori tanulás tervét is.

Azt ígérte, jön egy új felsőoktatási törvény is.

Nemzetbiztonsági Bizottság

Előkerült Ruszin-Szendi szolgálati lakása a nemzetbiztonsági bizottság előtt

Lesz-e újra önálló határőrség? – ezzel a kérdéssel fordult Ruszin-Szendihez Apáti István, a nemzetbiztonsági bizottság mi hazánkos elnöke. Ő volt az is, aki a miniszterjelölt szolgálati lakására is rákérdezett.

Nemzetbiztonsági Bizottság

Ki felel a kiberbiztonságért?

Kiberbiztonságról kérdez Kocsis Máté. Azt emeli ki, hogy ezt a területet egységes irányítással lehet felügyelni, nem világos, hogy melyik miniszterhez kerül majd. Ezen kívül azt kérdezi az ellenzéki képviselő, hogy mit tervez miniszterként a KNBSZ-szel, ahol dekonspiráció is történt – utalva ezzel arra az esetre, amikor az ukrán szolgálatok felfedtek egy magyar kémet, akinek kárpátaljai emberek jelentettek. Az ukrán-magyar viszonnyal kapcsolatban a magyar szolgálatok által dekonspirált Holló István kerül még szóba, azt kérdezi Kocsis, Ruszin-Szendinek volt-e kapcsolata vele.

Oktatási Bizottság

Lannert versenyképes rendszert akar

Lannert Judit szerint is nagy szó, hogy 16 év után önálló tárcája lesz az oktatásnak. Röviden bemutatkozik: 36 éve oktatáskutató, idővel alapított egy saját oktatáskutató céget, és írtak egy könyvet a kreatív tanításról. Nem csak iskolák irányításáról lesz szó, hanem teljes életutat lehet megtervezni - mondja. Az egyéni tanulói utakat egészben láthatják majd. Korszerű, versenyképes tanulási rendszert akar, amivel Magyarország kezdményező szerepet játszat.

Fotó: Németh Dániel/444

Ő kérte, hogy a gyermekügyi szó szerepeljen a minisztérium nevében, fontos, hogy a kisgyermekkori nevelés is bekerüljön a tárcába, mert már ott nagyon le lehet maradni. Láthatóvá kellene tenni a felnőttképzést is, az élethosszig tartó tanulást sokan nem gondolják komolyan.

Arról beszél, hogy gyermekközpontúságra törekszenek, vagyis figyelnek a gyerekek igényeire, adatvezérelt szakmapolitikát akar, illetve partnerségre törekszenek. Az érintettekkel együtt akarnak dolgozni.

Mindezekhez szemléletváltás, bizalomépítés, párbeszéd kell, és a gyerek méltóságát is figyelembe kell venni. Új törvények is kellenek, egy módszertani háttérintézmény is lesz, a NAT felülvizsgálatát is megígérte, a 21. századi követelményekhez igazítják majd.

A kora gyermekkori nevelés során a szülőket is támogatnák, lehetőség lesz hátránykompenzációra is. Több tárcával együttműködnek majd, bemondta, hogy a szociális tárcánál Gyurkó Szilvia kapta a gyermekvédelmet.

Nemzetbiztonsági Bizottság

A NATO vs. nemzeti szuverenitás

Hogy látja Ruszin-Szendi a NATO és a nemzeti szuverenitás érdekeinek különbözőségét? – ezt kérdezi Hegedűs Barbara fideszes bizottsági tag a honvédelmi miniszterjelölttől.

Nemzetbiztonsági Bizottság

Ruszin-Szendi a nemzetbiztonsági bizottságban: „Nem küldünk katonát az orosz-ukrán háborúba és nem állítjuk vissza a sorkatonaságot”

„Azt szeretném ígérni, amit valóban be tudunk tartani és végre tudunk hajtani” – kezdte beszédét Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszterjelölt a nemzetbiztonsági bizottság előtt, ahol azért kell beszámolnia, mert ő fog felelni a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat (KNBSZ) munkájáért. Komoly bírálattal él az előző vezetés felé. „A leköszönő honvédelmi miniszter azt hitte, ez egy kft.” – mondja. Kiemeli azt, hogy az állami tulajdonú hadiipari cégekben 75 százalékos tulajdonrészt szerzett a 4ig. Ebben többek között azt tartja kockázatnak, hogy a cégben nem csak NATO-tagállamban működő cégek szerepelnek.

„Nem küldünk katonát az orosz-ukrán háborúba és nem állítjuk vissza a sorkatonaságot” – mondja.

Támogatni fogják azt is, hogy magyar tulajdonú KKV-kban előállított eszközök is nagyobb számban jelenjenek meg. Megemlíti azt az esetet, amikor a Védelmi Beszerzési Ügynökséget feltörték, a kiberbiztonság kiemelt szerepet fog kapni a honvédség életében.

Folytatódnak a meghallgatások

Lannert Judit leendő oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt megérkezett az oktatási bizottságba. Hankó Balázs távozó miniszter ezt sem hagyta ki.

Lannert Judit leendő oktatási miniszter meghallgatása 2-kor kezdődik

az oktatási bizottságban. Ruszin-Szendi Romulusz a Nemzetbiztonsági bizottságban folytatja ugyanakkor, Tarr Zoltán pedig a Magyarságpolitikai bizottságban lesz.

Tanácsot is támogatta a bizottság

6 igen és két tartózkodás mellett támogatták Tanács Zoltán miniszteri kinevezését. Ez nem volt meglepő, miután a bizottságban hat tiszás és két fideszes ül.

Tanács pénteken tárgyal az MTA leendő elnökével

Az MTA és a HUN-REN viszonyát tisztázni kell, nagyon nagy az ellenállás a kutatók részéről. Pénteken tárgyal az MTA leendő elnökével, Pósfai Mihállyal, illetve a főigazgatókkal is. Minden átalakítás előtt tárgyalni kell, a párbeszéd az elmúlt években nem volt jellemző. Tanács felrótta, hogy Orbán Viktor 10 éve nem volt az MTA-n, és 6 éve nem találkozott Orbán és az MTA elnök.

Oktatási Bizottság

Miből jöhet egy újabb MNB-botrány?

Minden képviselő röviden kérdezett, hamar vége lett az ülésnek. A kérdésekre válaszolva Tanács Zoltán arról beszél, hogy a Rogán-féle Digitális Magyarország Ügynökségen majdnem 3 ezer milliárd futott keresztül, a 48 közbeszerzésből 28-nál erősen vélelmezhető volt az összejátszás, a kiírási szabálytalanságok miatt piactorzító hatása volt. „Sok száz-ezer milliárd forinttal károsította meg a költségvetést.” Tanács szerint itt hasonló visszaélések lehettek, mint az MNB-ben, amit a hatóságoknak fel kell tárniuk. Átnézik a titkos megállapodásokat, 1-1,5 hónap alatt leltárt csinálnak, onnantól le akarják zárni a múltat.

Látni akarják a költségvetés pontos helyzetét is, de szerinte 4-5 ezer milliárdot másképp kellene elkölteni, mint ahogy az előző kormány elköltötte.

Nemzetbiztonsági Bizottság

A nemzetbiztonsági bizottság is megszavazta Orbán Anitát

Hat igen, két tartózkodás és egy nem szavazat mellett.

Nemzetbiztonsági Bizottság

Orbán Anita Szijjártó lehallgatásáról: „Meg fogjuk tanítani a külügy munkatársait, hogyan szabad telefonálni”

Szakmaiság, hozzáértés, felkészültség – ezek az értékek vezetik Orbán Anitát. Ezzel válaszol arra tiszás a kérdésre, hogy milyen értékek vezetik majd a munkájában.

Magyarország szuverenitása eegyes számú prioritásunk – mondta a külügyminiszter-jelölt. De itt a szuverenitás nem a fideszes értelemben értendő. A külföldi beavatkozás alatt sem például a független sajtó tevékenységét érti. Ki fogják vizsgálni és helyre állítják a a külügy informatikai rendszerét.

Szijjártó lehallgatásáról olyan választ ad, ami visszavág a fideszes kérdésfeltevésre: „Tudatosságra fogjuk tanítani a külügy munkatársait, megtanítjuk őket, hogyan telefonálunk”.

Erre a kérdésre aztán Kocsis azzal kérdez vissza, hogy a nyugati országoknak erősebb képességei vannak és egyébként is, eredetileg azt akarta tudni, hogy kivizsgálják-e az esetet. Orbán aztán tisztázza, hogy Szijjártó lehallgatásának vizsgálata amúgy nem is a hírszerzés feladata. Az valóban az elhárítás, azaz az ALkotmányvédelmi Hivatal feladata. Panyi Szabolcsnak pedig nincsen beleszólása a külügyminisztérium személyi kérdéseiben – mondta a korábban feltett kérdésre.


