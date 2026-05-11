Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölttel folytatódnak a meghallgatások

Az első 3 hónap legfontosabb feladata felállítani egy olyan minisztériumot, ami még nem létezett. Alapos átvilágításra van szükség, és olyan intézkedéseket kell hozni, mivel a diákok és a pedagógusok levegőhöz jutnak szeptembertől, és vissza kell vezetni a felsőoktatást Európába, fontos az Erasmus és Horizont.

A taneszközök és képzések terén megszűnnek a monopóliumot, kivezetik a politikát a területről.

A kórházban hagyott csecsemőknél a bölcsődei szolgáltatás kibővítését szorgalmazzák. Lehet, hogy megszűnnek a 45 perces kötelező iskolai előkészítők, és jöhet megint a rugalmas beiratkozás is.

A közoktatási rendszert átvilágítják, az elemzést publikussá teszik. A Nemzeti Pedagógus Kar tagsága nem lesz kötelező, a tiltakozások miatt elbocsátott tanárokat reaktiválják. A tankerületeket és igazgatókat átvilágítják.

A Kréta rendszert és az arról szóló szerződéseket is átvilágítják. Hatékonyabb adatszolgáltatási rendszert akarnak, ami ugyanazt az adatot csak egyszer kéri be az intézményektől.

Az alsón rugalmas tanulásszervezés is megengedhető lesz, gyerekközpontú házirend jöhet az iskolákban, a testnevelés megszervezését átadják az iskoláknak. A kompetenciamérés korábbi gyakorlatát állítják vissza, 6., 8. és 10.-ben lesz csak ilyen.

Az iskolaigazgatók nagyobb döntési jogkört kaphatnak, már szeptembertől visszakaphatnak döntést, de még vizsgálják, hogy pontosan mit. A cél az intézményi autonómia fokozatos erősítése.

Hatályon kívül helyezik, hogy csak két tankönyvet lehet választani egy-egy tantárgyhoz. A szakképzési centrumokban megszűnik a kancellári rendszert.

Előkészítik a jogszabálymódosítás az egyetemeknél, a KEKVA rendszer átalakítását is előkészíti. Az ELTE és a többi alulfinanszírozott egyetem többletfinanszírozásának lehetőségét áttekintik.

Egy-két héten belül társadalmi párbeszédet indítana arról, hogy mi a tanulás és az iskola célja. A gyereket is bevonnák ebbe. A 26/27-es tanévben projekthét keretében ismernék meg a tanulók elvárásait. Közös minimumokat akarnak kialakítani a társadalmi párbeszéd után, a felsőoktatással kapcsolatban is lesz konzultáció.

Törekszenek arra, hogy már szeptembertől érezhető változás legyen a rendszerben. 30 percig tartott az expozéja. Az ülésre eljött Forsthoffer Ágnes házelnök is.