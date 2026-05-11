Trump elutasította az iráni békejavaslatot

Donald Trump „teljesen elfogadhatatlannak” minősítette és elutasította az iráni választ az amerikai békejavaslatra, miközben a korábbiaknál is látványosabb lett az elvileg érvényben lévő tűzszünet hatástalansága: a régióban dróncsapásokról érkeztek jelentések, Benjamin Netanjahu pedig arra figyelmeztetett, hogy a háború „még nem ért véget”.

A félhivatalos Tasnim hírügynökség vasárnap este közölte, hogy Irán tárgyalási javaslata tartalmazza

az amerikai szankciók feloldásának szükségességét,

a Hormuzi-szoros amerikai tengeri blokádjának megszüntetését, valamint

a háború azonnali befejezését, az ország elleni újabb támadások elleni garanciákkal.

Teheráni propagandaplakát a Hormuzi-szorosról: "mindörökké iráni kézben" Fotó: -/AFP

Az Egyesült Államok egy héttel ezelőtt terjesztett elő békejavaslatot, amely állítólag egyoldalas, 14 pontból álló szándéknyilatkozatból állt, amely

újra megnyitná a szorost, miközben

keretet szabna az iráni atomprogrammal kapcsolatos további tárgyalásoknak.

tartalmazná az iráni nukleáris dúsítás legfeljebb 20 évre szóló moratóriumát;

az Irán által tárolt, nukleáris robbanófejek gyártásához felhasználható, magas dúsítású urán (HEU) külföldre, valószínűleg az Egyesült Államokba történő szállítását;

valamint az iráni nukleáris létesítmények leszerelését.

A Wall Street Journal szerint az iráni ellenjavaslat rövidebb moratóriumot, a HEU-készlet egy részének exportját és a többi hígítását javasolta, valamint elutasította a létesítmények leszerelését.

Trump röviddel ezután így reagált: „Most olvastam el az iráni úgynevezett »képviselők« válaszát. Nem tetszik – teljesen elfogadhatatlan.”

Nem sokkal korábban Trump hosszú nyilatkozatot tett közzé Truth Socialen, amelyben azt állította, hogy Irán „47 éve játszik az Egyesült Államokkal és a világ többi részével”, de Teherán „többé nem fog nevetni”.

Amerikai felvétel egy iráni hajó elleni csapásról, május 8. Fotó: -/AFP

Az izraeli miniszterelnök arra figyelmeztetett, hogy a háború addig folytatódik, amíg Iránnak van HEU-készlete. „Még nincs vége, mert még mindig van nukleáris anyag – dúsított urán –, amit el kell szállítani Iránból. Még mindig vannak dúsítóüzemek, amelyeket le kell bontani” – mondta Netanjahu. Arra a kérdésre, hogyan kellene eltávolítani a HEU-t, Netanjahu azt válaszolta: „Bemész és kiviszed”. Azt mondta, hogy Trump „be akar menni oda”.

Teherán bejelentése éppen azon a napon érkezett, amikor az április 8-án hatályba lépett, Pakisztán által közvetített tűzszünetet látványosan semmibe vették, megint.

Az Egyesült Arab Emírségek és Kuvait vasárnap arról számolt be, hogy (iráni) drónok hatoltak be a légterükbe, míg egy dróncsapás kisebb tüzet okozott egy hajón Katar partjainál. Egy másik dróncsapásról is beszámoltak egy iráni kurd lázadócsoport által használt táborban, Erbil közelében, Irak északkeleti részén. Közben Oroszország viszi a fegyvereket Iránba.

A háború másik frontján Izrael nyomul előre Libanonban. Trump kijelentette, hogy a tűzszünet kiterjed Libanonra is, és felszólította Izraelt, hogy hagyjon fel a Hezbollah célpontjainak bombázásával. Izrael csökkentette a hadjárat intenzitását, de továbbra is folytatja a csapásokat.

Egy izraeli légicsapás áldozatait, hat felnőtt és egy gyereket temetnek Libanonban május 10-én Fotó: MOHAMMAD ABUSHAMA/Anadolu via AFP

A libanoni egészségügyi minisztérium jelentése szerint szombaton 36 ember halt meg és 74 megsebesült az izraeli támadások következtében. Az áldozatok között több, Dél-Libanonban megsebesült mentős is volt. Az izraeli hadsereg közben közölte, hogy elfogott olyan Hezbollah-drónokat, amelyek a térségben lévő csapatai felé tartottak.

Az olajárak hétfőn hordónként 3 dollárral emelkedtek, miután kiderült, hogy az iráni-amerikai patthelyzet továbbra is fennáll. A keskeny Hormuzi-szoros a háború előtt a világ olajellátásának egyötödét bonyolította le, és a háború egyik legfontosabb nyomásgyakorló pontjává vált. (Guardian, Reuters)