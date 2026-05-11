Vádat emeltek a Tisza-pultot szétrúgó, orálisan fixált pesterzsébeti vállalkozó ellen

Az ügyészség vádat emelt és felfüggesztett börtönbüntetést, valamint pártfogó felügyeletet indítványoz egy 56 éves férfival szemben, aki március végén szétrúgott egy tiszás pultot, miközben arról biztosította a pultuzó önkénteseket, hogy meg lesznek baszva.

Az esetről anno Magyar Péter rakott ki videót:

Az ügyészségi közlemény úgy fogalmaz, hogy „a férfi 2025. március 27-én a délutáni órákban, a XX. kerületben odament a politikai párt aktivistáihoz, akik egy általuk felállított pavilonnál épp aláírást gyűjtöttek a férfi által üzemeltetett üzletsor előtti járdaszakaszon. A vádlott a kezdetektől erőszakosan, hangosan és trágár módon nyilvánult meg azért, hogy ideológiai nézetkülönbsége miatt elérje az aktivisták távozását.”

Az ideológiai nézetkülönbség amúgy azt jelentette, hogy a Csincsaként bemutatkozó, korábbi maffiózóként azonosított úriember kifejtette azt a nézetét, miszerint

„ha itt lesz a rendőr, meg is baszlak, te köcsög, faszszopó, te. Büdös kommunista gecik vagytok, te. Nem ijedsz meg? Hát gyere! Faszszopó büdös köcsög. Te geci!”

Ezen felül annak a véleményének is hangot adott a tiszás aktivistákkal folytatott ideológiai eszmecsere során, hogy

„a járdára te nem tehetsz, te barom, te idióta. Mindjárt meg is baszom a szátokat, te! Hívhatsz akárkit. Idehívok én kétszáz embert, aztán megbasznak, te köcsög”

Nézetei kifejtése közben megfogta és odébb lökte a pavilont, majd abba később bele is rúgott, miközben szitkozódott és folyamatosan fenyegette a sértetteket. Ahogy az ügyészség felidézi, az elkövető agresszív fellépése ellenére az aktivisták nem mentek el, rendőri segítséget kértek. A vádlottal szemben a járőrök még a helyszínen intézkedtek.

Az ügyészség „a bűncselekményeket beismerő és megbánást kifejező” férfit négy rendbeli közösség tagja elleni erőszak kísérletével vádolta meg a napokban, vele szemben próbaidőre felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta. Emellett az ügyészség pártfogó felügyelet elrendelésére és csoportos vagy közösségi foglalkozáson való részvétel előírására is indítványt tett.