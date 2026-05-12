A politikai túlélésért küzd Starmer, saját képviselői követelik a brit miniszterelnök lemondását a pocsék munkáspárti eredmény miatt

Súlyos politikai válságba került Keir Starmer brit miniszterelnök, miután pártja, a Munkáspárt történelmi vereséget szenvedett a múlt héten megtartott önkormányzati választásokon. A Munkáspárt több mint 1300 önkormányzati képviselői helyet bukott el azon a választáson, amely Nigel Farage pártjának, a jobboldali populista Reform UK-nak a nagy áttörését hozta - a hagyományos két nagy párt (a Munkáspárt mellett a konzervatív toryk) pedig egyaránt nagyon visszaszorult.

Starmert a végleges választási eredmények után már több mint hetven munkáspárti képviselő szólította fel nyilvánosan lemondásra. Bár ők többségükben a kevésbé fajsúlyos képviselők közé tartoznak a hátsó sorokból, már ez is nagy, párton belüli válságot jelez.

A Guardian forrásai szerint azonban Starmer kormányából is több miniszter már a miniszterelnök lemondását szorgalmazza. A sort Wes Streeting egészségügyi miniszter kezdte, de a lap úgy tudja, hogy már Ed Miliband energiaügyi miniszter is arra kérte Starmert, hogy dolgozza ki távozásának ütemtervét. Már ezt látná jónak egy sor másik, a Munkáspárt 2024-es győzelme után kinevezett kormánytag is, köztük a legerősebbek közé tartozó Yvette Cooper külügyminiszter és Shabana Mahmood belügyminiszter is.

Starmer egyelőre megpróbál ellenállni a nyomásnak: hétfőn kijelentette, hogy nem fog lemondani, és bebizonyítja, hogy bármilyen vezetői kihívással meg tud küzdeni.

„Felelősséget vállalok azzal, hogy nem sétálok el, nem taszítom káoszba az országunkat, ahogy a toryk tették újra és újra, egy olyan káoszba, amely tartós károkat okozott ebben az országban. Egy munkáspárti kormánynak soha többé nem bocsátanák meg, ha ezt tenné az országunkkal”

– mondta.