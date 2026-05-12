A tiszás miniszterek és a nagy Karmelita-bejárás

Magyar Péter – aki a lájkok erejével mozdítaná el Sulyok Tamást – este azonnali utasítást adott a leköszönő minisztereknek, majd virtuális bejárást tartott a Karmelitában.
Ott voltunk a miniszterek meghallgatásain, és az eddig megismert államtitkárokról is írtunk.
Magyar Péter bemutatta a kormányszóvivőket is. A független sajtó és a kormány viszonya leképezi azt, ahogyan a vezetés a társadalmat kezeli – vallja az egyik új kormányszóvivő. Volt munkahelyük, az RTL és az ATV is büszke rájuk. Megújul a kormany.hu: „Nem lesz több félelemkeltés és pártpropaganda”.
Az előző kormány sorosistának tartotta, és listára tette, az új kormány felismerte a lehetőséget az egyik legaktívabb és legismertebb gyerekvédőben: Gyurkó Szilvia, a Hintalovon alapítója felel majd a gyermekvédelemért az új kormányban.
Bemutatkozott a kegyelmi ügyet kirobbantó, nevét eddig nem vállaló ügyvéd: Vidéki prókátor néven szerepelt eddig Fülöp Botond, aki az egyik elindítója volt a folyamatnak, ami a NER széteséshez vezetett.
Zgut-Przybylska Edit politológussal arról beszélgettünk, miért bukott meg a NER, és mi jöhet ezután a lengyel példa alapján.
Az ÁSZ jelentése után lemondott a Budapesti Metropolitan Egyetem rektora is.
Az ENSZ szerint heteken belül súlyos humanitárius válságot okozhat, ha nem engedik át a Hormuzi-szoroson a műtrágyát szállító hajókat.
Hajdú Péter befejezné a gazemberezést és a poloskázást, és újraépítené a szétszakadt barátságokat: a műsorvezetőnek elege volt a politikából, visszatérne a régi kerékvágásba, és véget is ért rövid együttműködése a Mandinerrel.
Linczényi Márkó magyarázata Hajós András TV2-s és a saját újindexes múltjára az, hogy csak úgy lehet hidakat építeni a buborékok között, ha átmegyünk másik médiumokba.
És kijött az ingyenes Borízű hang is.
Tárlatvezetést tart a Karmelitában, Hunyadi Mátyás halotti pajzsát és iratmegsemmisítőt is talált az élő adás során.
Szívecske, lájkocska, kirúgásocska.
Gyász: már sosem lesz bajnok a Felcsút. Állami pénzek kampányra, politikusseggekre utazó, kilógó nyelvű művészek, reklámszakemberek satöbbik. Az MSZP Fürjes Balázsa.
Azt írták, a politikai döntéseket a „kényszerek és félelem” légkörét megteremtve vitték át, és hogy valódi igazságtétel nélkül nem építhető új, fenntartható egészségügyi rendszer.
Egy amerikai és egy francia állampolgár tesztje lett pozitív.
Hétfőn 13 bizottság ülésezett, a tervek szerint kedd délutánra meg is alakulhat az új kormány.
Mette Frederiksennek nem sikerült a kormányalakítás, most a vetélytársa próbálkozhat.
Csincsa most már megbánást tanúsít.
Az MDF-esből lett fideszes képviselő 32 év után először nem ült be a parlamentbe.
Megszerzett majdnem egy egész házat a Károlyi kertnél, az utolsó lakót háromszoros közös költséggel és 14 milliós kötelező befizetéssel üldözné el. A férfi azt mondja, Lázár ki akarja csinálni. A mohó miniszterrel szemben a Fidesz-szavazó lakó a körzet Fidesz-jelöltjéhez, Ferenczhez fordult.
Szerinte „két iskola van”. Az egyik iskola azt mondja: „ahol mondod”, a másik iskola pedig „amit mondasz”.
Miért bukott meg a NER? Interjú Zgut-Przybylska Edittel a rendszer összeomlásáról és arról, hogy mi jöhet ezután a lengyel példa alapján. Ha Orbánnak nincs jobb ötlete, mint tovább haladni a radikalizáció útján, még egészen extrém tartományokba is eltolhatja a Fideszt.
A reklámadó a szövetség szerint valójában politikai és üzleti célokat szolgált.
Három nő, három tévés újságíró: Szondi Vanda, Magyar Éva és Köböl Anita.
Egy kicsit.
Kucsera Tamás Gergely így szeretné biztosítani, hogy az intézmény közössége mentesüljön a vitáktól.
A 2014 és 2026 között országgyűlési képviselőként dolgozó politikust hivatali helyzettel visszaélve, üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásával, továbbá csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják.
De május 31-ig még meggondolhatják magukat.
A vetési időszak ugyanis nem vár, és heteken belül vége van ennek több afrikai országban is.
Különös tapasztalat most felmenni a kormányzat kezdőlapjára.