A tiszás miniszterek és a nagy Karmelita-bejárás

TISZA-KORMÁNY

Magyar Péter – aki a lájkok erejével mozdítaná el Sulyok Tamást – este azonnali utasítást adott a leköszönő minisztereknek, majd virtuális bejárást tartott a Karmelitában.

Ott voltunk a miniszterek meghallgatásain, és az eddig megismert államtitkárokról is írtunk.

Magyar Péter bemutatta a kormányszóvivőket is. A független sajtó és a kormány viszonya leképezi azt, ahogyan a vezetés a társadalmat kezeli – vallja az egyik új kormányszóvivő. Volt munkahelyük, az RTL és az ATV is büszke rájuk. Megújul a kormany.hu: „Nem lesz több félelemkeltés és pártpropaganda”.

Az előző kormány sorosistának tartotta, és listára tette, az új kormány felismerte a lehetőséget az egyik legaktívabb és legismertebb gyerekvédőben: Gyurkó Szilvia, a Hintalovon alapítója felel majd a gyermekvédelemért az új kormányban.

A GVH elnöke és a legfőbb ügyész sem tervez lemondani.

A Magyar Orvosi Kamara üdvözölte Magyar bocsánatkérését, de felelősségre vonást is követel.

A Reklámszövetség reméli, hogy a Tisza-kormány kivezeti majd a „teljes gazdaságra nézve káros” reklámadót.

BELFÖLD

Bemutatkozott a kegyelmi ügyet kirobbantó, nevét eddig nem vállaló ügyvéd: Vidéki prókátor néven szerepelt eddig Fülöp Botond, aki az egyik elindítója volt a folyamatnak, ami a NER széteséshez vezetett.

Zgut-Przybylska Edit politológussal arról beszélgettünk, miért bukott meg a NER, és mi jöhet ezután a lengyel példa alapján.

Az ÁSZ jelentése után lemondott a Budapesti Metropolitan Egyetem rektora is.

Ferencz Orsolya nyilvánosan felkérdezte a Belvárosban bérházat birtokló Lázár Jánost, hogy miért akar kiszorítani egy fideszes lakót az épületből.

Korrupció miatt őrizetbe vették Bóna Zoltán volt fideszes parlamenti képviselőt.

Lezsák Sándor egyszerűen csak elégette a mára feleslegessé vált parlamenti névjegykártyáit.

Vádat emeltek a Tisza-pultot szétrúgó, orálisan fixált pesterzsébeti vállalkozó ellen, Csincsa most már megbánást tanúsít.

Csökken a benzin és a gázolaj piaci ára.

KÜLFÖLD

Az ENSZ szerint heteken belül súlyos humanitárius válságot okozhat, ha nem engedik át a Hormuzi-szoroson a műtrágyát szállító hajókat.

Két hantavírus-fertőzött utast is találtak az óceánjáróról evakuáltak között.

Jobbközép kormány alakulhat Dániában.

KULTÚRA

Hajdú Péter befejezné a gazemberezést és a poloskázást, és újraépítené a szétszakadt barátságokat: a műsorvezetőnek elege volt a politikából, visszatérne a régi kerékvágásba, és véget is ért rövid együttműködése a Mandinerrel.

Linczényi Márkó magyarázata Hajós András TV2-s és a saját újindexes múltjára az, hogy csak úgy lehet hidakat építeni a buborékok között, ha átmegyünk másik médiumokba.