A tűzszünetnek vége, ismét intenzíven lövik egymást az oroszok és az ukránok

Éjfél után, amint lejárt a háromnapos, május 9–11. közötti tűzszünet az orosz–ukrán háborúban, az orosz hadsereg újraindította a drón- és rakétatámadásokat Ukrajna területe ellen. Drónokkal lőtték többek között Kijev és Dnyipro városát, károkról és sérültekről érkeztek jelentések, halálos áldozatokról egyelőre nincsenek információk.

Az orosz védelmi minisztérium ezzel párhuzamosan arról számolt be, hogy Belgorod, Voronyezs és Rosztov megyékben összesen 31 ukrán drónt semlegesített a légvédelem.

A háromnapos tűzszünetet elsőként Donald Trump amerikai elnök jelentette be május 8-án, azzal, hogy ez az ő személyes kezdeményezésére született, amit az orosz és az ukrán elnök is támogatott.

Dróntámadásban megsérült óvoda Kijevben, 2026. május 12-én Fotó: HANDOUT/AFP

Május 9–11. között mindkét háborúzó fél azzal vádolta egymást, hogy a frontvonalon megsértik a megállapodást, a szokásos távolsági drón- és rakétatámadások azonban valóban szüneteltek ebben az időszakban.

Május 9-én a győzelmi ünnepségek is rendben lezajlottak Moszkvában és Oroszország más városaiban, igaz, meglehetősen fékezett habzású formában.

A tűzszüneti megállapodásnak elvileg része lett volna egy 1000-1000 fős hadifogolycsere is, ám ezt mindeddig nem sikerült tető alá hozni. (via Meduza)