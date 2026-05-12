Atomreaktorokat szállíthatott az az orosz hajó Észak-Koreába, ami rejtélyes módon süllyedt el a spanyol partoknál

Rejtélyes robbanások sorozatát szenvedte el az orosz teherhajó Spanyolország délkeleti partjainál, mielőtt elsüllyedt volna. A jelentések szerint a hajó Észak-Koreába vitt atomtengeralattjáró-reaktorokat, írja a The Guardian.

Az Ursa Major, egy 142 méter hosszú, orosz zászló alatt hajózó hajó az állami kötelékben lévő Oboronlogistics vállalat tulajdonában volt, állítólag Szentpétervárról Vlagyivosztokba tartott, amikor 2024. december 23-án, éjfél előtt nem sokkal elsüllyedt Murcia partjaitól 62 tengeri mérföldre.

Tizenegy órával korábban a spanyol tengeri mentőszolgálat, a Sasemar egy helikoptert, egy mentőcsónakot és egy vontatóhajót küldött az Ursa Majorhoz, amely 12:53-kor vészjelzést adott le. A környéken tartózkodó hajók is megjegyezték, hogy az orosz hajó, amely az elmúlt 24 órában drámaian lelassult, erősen dőlt, és a legénysége elhagyta a hajót. A legénység tagjai elmondták a mentőszolgálatoknak, hogy három robbanás történt a hajó gépházában.

Az Ursa Major Fotó: HANDOUT/AFP

A spanyolok azonban a segítségnyújtást az Ursa Majornak még aznap este félbeszakították, amikor egy orosz hadihajó érkezett, és átvette a műveletek irányítását, majd utasította a két Sasemar hajót, hogy vonuljanak vissza két tengeri mérföldre.

Egy három hónappal ezelőtt, a parlamenti kérdésekre válaszul kiadott spanyol kormányzati dokumentum szerint az orosz hadihajó ezután jelzőrakétákat lőtt ki az Ursa Major felett. Ezek valószínűleg az incidenst figyelő hírszerző műholdak infravörös csatornáinak elvakítására szolgálhattak. Aznap éjjel 23:20-ra azonban az Ursa Major elsüllyedt, és most 2500 méter mélyen fekszik. A legénység két tagja feltehetően meghalt a kezdeti robbanásokban, míg 14-en megmenekültek.

Bár a hajó hivatalosan „nem veszélyes árut” szállított – köztük 129 szállítókonténert, két darut és két nagy karbantartó nyílás fedelét –, az útvonala és a süllyedése gyanút ébresztett a spanyol hatóságokban. A nyomozók ráadásul a műholdfelvételeken két hatalmas kék konténert is észrevettek a hajó tatján – egyenként körülbelül 65 tonnás súlyúnak becsülték őket.

„Ez két olyan rakomány lenne, amelyet szinte lehetetlen lenne elszállítani Oroszország, Kazahsztán, Üzbegisztán és Afganisztán kanyargós útjain” – áll a La Verdadban megjelent jelentésben.

Bár az incidens továbbra is rejtély, a CNN szerint az Ursa Major elsüllyesztése

„egy ritka és nagy téttel járó, nyugati hadsereg által végrehajtott beavatkozást jelezhet, hogy megakadályozza Oroszországot abban, hogy nukleáris technológiát küldjön kulcsfontosságú szövetségesének, Észak-Koreának”.

A lap szerint az orosz hajó ugyanis mindössze két hónappal azután indult útnak, hogy Kim Dzsongun észak-koreai vezető csapatokat küldött Vlagyimir Putyin ukrajnai inváziójának megsegítésére.

A CNN és a La Verdad arról számolt be, hogy a hajótesten talált egy 50 cm x 50 cm-es lyukat valószínűleg egy szuperkavitációs torpedó néven ismert fegyver okozhatta.

„Úgy tartják, hogy csak az Egyesült Államok, néhány NATO-szövetséges, Oroszország és Irán rendelkezik ilyen nagy sebességű torpedóval, amely a fegyver előtt levegőt lő ki, hogy csökkentse a víz ellenállását” – közölte a CNN. A lapnak nyilatkozó, nyomozást ismerő forrás szerint egy ilyen eszköz használata, mivel zajtalan becsapódást okozott és megfelel a lyuk méretének, okozhatta a hajó december 22-i hirtelen lelassulását. Az Oboronlogistics jelentése szerint az Ursa Major egy „célzott terrortámadás” áldozata lett.