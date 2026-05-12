Dua Lipa arca nem eladó: beperelte a Samsungot egy tévécsomagolás miatt

Dua Lipa 15 millió dolláros kártérítésre perelte a Samsungot, mert szerinte engedély nélkül használták fel az arcképét a TV-dobozokon – írja a BBC.

Az énekesnő állítólag 2025 júniusában szerzett tudomást arról, hogy az arca Samsung-dobozokon szerepel, miután a rajongók elkezdték posztolni a közösségi médiában a „Dua Lipa TV Boxként” emlegetett csomagolást. A felhasznált fotó egy 2024-es austini fesztiválon készült, és a szerzői jogok ezért a kereset szerint Dua Lipát illetik.

Dua Lipa a Berlinálén. Fotó: RALF HIRSCHBERGER/AFP

A Samsung a többszöri felszólítás ellenére sem hagyott fel a kép használatával, és a vádakat most is visszautasítja. Védekezésük szerint a képet egy külsős partner biztosította a Samsung TV Plus streamingplatformhoz, és biztosítékot adott rá, hogy minden engedéllyel rendelkeznek. A Samsung ezzel együtt azt hangsúlyozza, hogy tiszteletben tartják a szellemi tulajdonjogokat, és készek megegyezni Dua Lipával.