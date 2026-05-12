Pert vesztett az ex-telexes újságírókkal szemben a TEK főigazgatója

Pert vesztett a TEK a Fővárosi Törvényszéken, mert nem vizsgálták ki rendesen az újságírói panaszt, miután a századosuk önkényes eljárással akadályozta meg, hogy Szijjártó Pétert kérdezhessék egy fórumon.

2024 augusztusában a fideszes külügyminiszter Kalocsán tartott lakossági fórumot, itt szeretett volna kérdéseket feltenni neki a Telex színeiben Halász Júlia és Sarkadi Zsolt (már nem dolgoznak a Telexnél – a szerk.). A videós interjút azonban a miniszter védelmét ellátó Terrprelhárítási Központ megakadályozta. Előbb területlezárással akarták arrébb tessékelni a parkolóban várakozó újságírókat, majd Szegő Tamás, a TEK akcióját irányító százados azt a parancsot adta a rendőröknek, hogy ellenőrízzék a telexesek kameráinak gyári számát, „nem-e körözött”. Az igazoltatás pont addig tartott, amíg Szijjártó delegációja el nem indult.

A két újságíró, korábbi 444-es kollégáink azonnal megpanaszolták az önkényes rendőri eljárást a Magyar Helsinki Bizottság segítségével, ezt a panaszt azonban Hajdu János, a TEK főigazgatója elutasította, ő nem talált semmiféle hibát a rendőri intézkedésben.

Emiatt indítottak közigazgatási pert a TEK vezetőjével szemben, amiben kedden a jogerős ítélet Sarkadiéknak adott igazat.

Mint a Fővárosi Törvényszék megállapította, a TEK főigazgatója több eljárási törvénysértést is elkövetett a panaszeljárásban, ezért a bíróság megsemmisítse a határozatát, és új eljárásra kötelezte. A megismételt panaszeljárásban a munkájukban akadályozott újságíróknak biztosítani kell majd, hogy megismerhessék a vizsgálat összes dokumentumát, és azt is ki kell végre vizsgálni, az intézkedő rendőrök megsértették-e az egyenlő bánásmód követelményét – írja közleményében a Helsinki.