Karikó Katalin épp egy tejfölös pult mellett állt Philadelphiában, amikor Hegedűs Zsolt tanácsadónak kérte fel

„A tejfölös pult mellett álltam, amikor megcsörrent a telefonom: Hegedűs Zsolt hívott. Április közepén, egy hétvégi bevásárlás közepén tartottam”,

mesélte Karikó Katalin arról, hogy milyen körülmények között érte a telefonhívás, amely során Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felkérte tanácsadónak.

Fotó: Németh Dániel/444

Karikó a Szegedi Tudományegyetem honlapjának nyilatkozva hozzátette:

„A kikötésem az volt, hogy csakis ingyen vállalom a tanácsadói szerepkört, és csak akkor, ha a valós tudásomnak és tapasztalatomnak, nem pedig a nevemnek szól a felkérés”.

Karikó Katalin a szegedi József Attila Tudományegyetemen szerzett biológus diplomát, majd 1985-ben Amerikába ment és azóta is ott él családjával. 2023-ban orvosi-élettani Nobel-díjat kapott amerikai kollégájával, Drew Weissmannal megosztva az mRNS-alapú vakcinák kifejlesztését megalapozó felfedezéseiért. Karikó a díját a Szegedi Tudományegyetemnek ajándékozta, a díjért járó pénzből pedig megalapította a JATE-díjat.