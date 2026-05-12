Képeken, ahogy megérkeznek a miniszterjelöltek a Sándor-palotába

Miután véget ért az utolsó miniszterjelöltek bizottsági meghallgatása a parlamentben, a politikusok felmentek a Sándor-palotába, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök kinevezze őket miniszternek.

A Sándor-palotába csak az MTVA és az MTI munkatársait engedték be, így az újságírók csak kívülről, az épület bejáratától körülbelül 100 méterre figyelhették, ahogyan a politikusok megérkeznek. Először Bóna Szabolcs agrárminiszter-jelölt érkezett meg, a saját autójával.

Bóna Szabolcs Fotó: Németh Dániel/444

Nem sokkal később befutott egy kisbuszkonvoj, ami a miniszterjelöltek többségét szállította. A politikusokat családtagjaik is elkísérték.

Kármán András, Pósfai Gábor, Tóth Tamás parlamenti képviselő és Ruff Bálint Fotó: Németh Dániel/444

Pósfai Gábor Fotó: Németh Dániel/444

Ruff Bálint, Bóna Szabolcs és Tanács Zoltán Fotó: Németh Dániel/444

Pósfai Gábor, Tóth Tamás parlamenti képviselő és Tarr Zoltán Fotó: Németh Dániel/444

Kátai-Németh Vilmos Fotó: Németh Dániel/444

Hegedűs Zsolt egészségügyi-, Gajdos László élő környezetért felelős és Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt gyalog érkezett a Sándor-palotához. Vitézy a sajtó pár kérdésére is válaszolt.

Hegedűs Zsolt Fotó: Németh Dániel/444

Gajdos László Fotó: Németh Dániel/444

Vitézy Dávid Fotó: Németh Dániel/444

Vitézy Dávid és Pósfai Gábor Fotó: Németh Dániel/444

A miniszterjelöltek közül Ruszin-Szendi Romulusz érkezett meg utoljára, a saját autójával, amit ő is vezetett. Pár perccel utána pedig befutott Magyar Péter miniszterelnök is. Az autóját két kékvillogós autó kísérte.

Ruszin-Szendi Romulusz Fotó: Németh Dániel/444

Magyar Péter Fotó: Németh Dániel/444

Miután Sulyok Tamás kinevezi a minisztereket, a politikusok visszamennek a parlamentbe, ahol délután 4 órakor ülésezik az Országgyűlés. Először ismertetik a köztársasági elnök átiratát a miniszterek kinevezéséről, majd Magyar Péter bemutatja a tárcavezetőket, akik ezután esküt tesznek. Az új kormány kedd éjféltől lép hivatalba.