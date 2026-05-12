Kirúgták a MÁV-tól a szakszervezetist, miután az abroncsok rossz állapotára figyelmeztetett

Azért rúgtak ki egy szakszervezeti vezetőt a MÁV-tól a Vasutasok Szakszervezete (VSZ) szerint, mert balesetveszélyre figyelmeztetett. A szakszervezet szerint ezzel a MÁV törvényt sértett - a MÁV azonban ezt a Telex megkeresésére tagadta, szerintük azért szüntették meg azonnali hatállyal a munkaviszonyát, mert bizalmas információkat hozott nyilvánosságra.

„Törvénysértő módon, azonnali hatállyal kirúgtak egy szakszervezeti tisztségviselőt a MÁV Személyszállítási Zrt-től, mert balesetveszélyes körülményekre figyelmeztette a munkáltatót. A Vasutasok Szakszervezetét sokkolta a jogszerűtlen intézkedés”

- írta közleményében a VSZ.

A szakszervezeti vezető többek között a Volánbuszok gumiabroncsainak állapotát tette szóvá, miután egy abroncs nemrég felrobbant egy Volánbusz alatt.

„Vészjósló üzenet a munkavállalók számára az olyan munkáltatói intézkedés, amely akadályozza a szervezkedési szabadságot, mert ezzel elrettenthet mindenkit a közérdekű kérdések felvetésétől vagy a munkáltató működésével kapcsolatos aggályok megfogalmazásától” – reagált a Vasutasok Szakszervezete, és a szakszervezeti vezető azonnal visszavételét követelik.

A MÁV a Telex kérdésére ugyanakkor azt írta, hogy nem a „véleményének, aggodalmának, vagy kritikájának kifejtése” szüntették meg azonnali hatállyal a munkaviszonyt, hanem mert a kirúgott szakszervezetis „súlyosan megszegte kötelezettségeit, amikor – a közlekedés biztonságát nem érintő, belsős vizsgálatra vonatkozó – bizalmas információkat tartalmazó dokumentumot jogosulatlanul hozott nyilvánosságra”.