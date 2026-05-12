Kinevezték a minisztereket a Sándor-palotában

Magyar Péter a Sándor-palota elől jelentkezett be, ahol a miniszterek kinevezése történt meg néhány perccel később. Innen a parlamentbe mennek majd, ahol a 16 miniszter várhatóan délután négy óra magasságában leteszi a miniszteri esküjét. Éjféltől hivatalosan is megalakul a Tisza-kormány, holnap pedig megtartják az első kormányülést.
Először Magyar bement Sulyok Tamás köztársasági elnökhöz hivatalos iratokat aláírni, majd együtt mentek át a tükörterembe, ahol a kinevezések történtek. Az ünnepséget a Himnusszal kezdték.
Sulyok Tamás és Magyar Péter ezután a zászlók elé állt, ahol Sulyok előbb átadta az okiratokat, majd az újdonsült miniszterek Magyar Péterrel fotózkodtak. Az első fotónál még Sulyok Tamás is kicsit félszegen odaállt, a többinél azonban már nem próbálkozott, beletörődött, hogy ő lemarad a képekről. Beszédet senki sem mondott.
A kinevezések sorrendben:
Az ünnepség zárásaként elénekelték a szózatot.