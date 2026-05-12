Kinevezték a minisztereket a Sándor-palotában

Magyar Péter a Sándor-palota elől jelentkezett be, ahol a miniszterek kinevezése történt meg néhány perccel később. Innen a parlamentbe mennek majd, ahol a 16 miniszter várhatóan délután négy óra magasságában leteszi a miniszteri esküjét. Éjféltől hivatalosan is megalakul a Tisza-kormány, holnap pedig megtartják az első kormányülést.

Először Magyar bement Sulyok Tamás köztársasági elnökhöz hivatalos iratokat aláírni, majd együtt mentek át a tükörterembe, ahol a kinevezések történtek. Az ünnepséget a Himnusszal kezdték.

Sulyok Tamás és Magyar Péter ezután a zászlók elé állt, ahol Sulyok előbb átadta az okiratokat, majd az újdonsült miniszterek Magyar Péterrel fotózkodtak. Az első fotónál még Sulyok Tamás is kicsit félszegen odaállt, a többinél azonban már nem próbálkozott, beletörődött, hogy ő lemarad a képekről. Beszédet senki sem mondott.

A kinevezések sorrendben:

  • agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszternek nevezik ki Bóna Szabolcs Jánost,
  • belügyminiszternek Pósfai Gábort,
  • egészségügyi miniszterré Dr. Hegedűs Zsolt Csabát,
  • élő környezetért felelős miniszternek Gajdos Attila Lászlót,
  • gazdasági és energetikai miniszterré Kapitány Istvánt,
  • honvédelmi miniszterré Dr. Ruszin-Szendi Romuluszt,
  • igazsgágügyi miniszterré Dr. Törőcsikné Dr. Görög Mártát,
  • közlekedési és beruházási miniszterré Vitézy Dávid Lászlót,
  • külügyminiszterré Dr. Orbán Anitát,
  • miniszterelnökséget vezető miniszterré Dr. Ruff Bálint Györgyöt,
  • oktatási és gyermekügyi miniszterré Lannert Judit Orsolyát,
  • pénzügyminiszterré Kármán András Miklóst,
  • szociális és családügyi miniszterré Dr. Kátai-Németh Vilmost,
  • társadalmi kapcsolatokért és művelődésért felelős miniszterré Tarr Zoltán Józsefet,
  • tudományos és technológiai miniszterré Tanács Zoltánt,
  • vidék és településfejlesztési miniszterré Dr. Lőrincz Viktóriát.

Az ünnepség zárásaként elénekelték a szózatot.

