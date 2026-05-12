Kinevezték a minisztereket a Sándor-palotában

Magyar Péter a Sándor-palota elől jelentkezett be, ahol a miniszterek kinevezése történt meg néhány perccel később. Innen a parlamentbe mennek majd, ahol a 16 miniszter várhatóan délután négy óra magasságában leteszi a miniszteri esküjét. Éjféltől hivatalosan is megalakul a Tisza-kormány, holnap pedig megtartják az első kormányülést.

Először Magyar bement Sulyok Tamás köztársasági elnökhöz hivatalos iratokat aláírni, majd együtt mentek át a tükörterembe, ahol a kinevezések történtek. Az ünnepséget a Himnusszal kezdték.

Sulyok Tamás és Magyar Péter ezután a zászlók elé állt, ahol Sulyok előbb átadta az okiratokat, majd az újdonsült miniszterek Magyar Péterrel fotózkodtak. Az első fotónál még Sulyok Tamás is kicsit félszegen odaállt, a többinél azonban már nem próbálkozott, beletörődött, hogy ő lemarad a képekről. Beszédet senki sem mondott.

A kinevezések sorrendben:

agrár és élelmiszergazdaságért felelős miniszternek nevezik ki Bóna Szabolcs Jánost,

belügyminiszternek Pósfai Gábort,

egészségügyi miniszterré Dr. Hegedűs Zsolt Csabát,

élő környezetért felelős miniszternek Gajdos Attila Lászlót,

gazdasági és energetikai miniszterré Kapitány Istvánt,

honvédelmi miniszterré Dr. Ruszin-Szendi Romuluszt,

igazsgágügyi miniszterré Dr. Törőcsikné Dr. Görög Mártát,

közlekedési és beruházási miniszterré Vitézy Dávid Lászlót,

külügyminiszterré Dr. Orbán Anitát,

miniszterelnökséget vezető miniszterré Dr. Ruff Bálint Györgyöt,

oktatási és gyermekügyi miniszterré Lannert Judit Orsolyát,

pénzügyminiszterré Kármán András Miklóst,

szociális és családügyi miniszterré Dr. Kátai-Németh Vilmost,

társadalmi kapcsolatokért és művelődésért felelős miniszterré Tarr Zoltán Józsefet,

tudományos és technológiai miniszterré Tanács Zoltánt,

vidék és településfejlesztési miniszterré Dr. Lőrincz Viktóriát.

Az ünnepség zárásaként elénekelték a szózatot.