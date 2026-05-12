Magyar Péter rábukkant a magyar Ceausescuk világára a Belügyminisztérium és a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületeiben

Magyarország miniszterelnöke a hétfői nyilvános Karmelita-bejárás után éjszaka közzétett néhány fotót a Pintér Sándor vezette Belügyminisztérium és a Rogán Antal-féle Miniszterelnöki Kabinetiroda épületeiből is. Ahol az alábbi felütés tanúsága szerint videókat is forgattak: „Néhány fotó ízelítőül a keddi videók előtt Rogán Antal és Pintér Sándor százmilliárdokból felhúzott luxus minisztériumából. Szivarszoba, körpanorámás luxus terasz, urizálás, kivagyiság egy kifosztott országban a gazdasági válság és az Európa-rekorder infláció idején. A magyar Ceaușescuk világa…”

Egy kis ízelítő az ízelítőből:

Forrás: Magyar Péter fb-oldala

Forrás: Magyar Péter fb-oldala

Forrás: Magyar Péter fb-oldala

Mint látható, Magyar Péter iratmaradványokat is talált.

A Belügyminisztérium a Szentháromság téren, a Budai Várnegyedben van. A neogótikus palotába eredetileg a Pénzügyminisztérium költözött volna, de mivel az megszűnt, végül a BM kapta meg. A Miniszterelnöki Kabinetiroda a Sándor-palota és a Karmelita kolostor mellett található szintén a Várban.