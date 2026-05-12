Máris dőlnek a rekordok, januártól áprilisig 150 millió hektárnyi földet perzseltek fel a tüzek világszerte

Tudósok figyelmeztetnek: a klímaváltozás rekordmennyiségben okozott tűzeseteket már eddig is ebben az évben – Afrikában, Ázsiában és másutt –, és a körülmények várhatóan rosszabbodni fognak az El Nino jelenség kiteljesedésével és az északi féltekén beköszöntő nyárral. A Reuters összafoglalója szerint januártól áprilisig 150 millió hektárnyi földterületet pusztítottak el a tüzek világszerte, ami 20 százalékkal több, mint bármelyik év hasonló időszakában – derül ki a World Weather Attribution (WWA), a globális felmelegedés szélsőséges időjárási eseményekben betöltött szerepét vizsgáló kutatócsoport által összeállított adatokból.

A kutatók szerint idén újabb hőmérsékleti rekordok dőlhetnek meg, ami széles körű aszályt és rengeteg tűzesetet okozhat, miközben az ember okozta klímaváltozás hatásait felerősítheti a visszatérő El Nino. „Különösen súlyos évnek nézünk elébe” – mondta Theodore Keeping, a WWA csoport szakértő tagja. Közlése szerint Afrikában 85 millió hektárnyi földterület éghetett ki idén, ami 23%-kal több, mint a korábbi 69 millió hektáros rekord.

Az ázsiai tüzek 44 millió hektárnyi területet perzseltek fel, ez közel 40%-kal több, mint az előző rekordévben, 2014-ben. India, Mianmar, Thaiföld, Laosz és Kína tartozik a legsúlyosabban sújtott területek közé.

Nagyon valószínű, hogy nyártól a Csendes-óceánon újabb El Nino esemény fog kialakulni, ami a globális átlaghőmérsékletet is megemeli – írta még márciusi közleményében az éghajlatváltozással foglalkozó Másfélfok. Ez a modellek előrejelzése szerint egy úgynevezett szuper El Ninóvá is fejlődhet, ami ritkán fordul elő, legutóbb 2016-ban következett be.