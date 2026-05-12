Maximum a lakások 4 százalékát engedné airbnb-nek Józsefváros, a belső negyedekben még ennél is kevesebbet

Társadalmi egyeztetést indít a józsefvárosi önkormányzat a rövidtávú lakáskiadás szabályozásáról, a kerületi vezetés célja ugyanis nem a teljes tiltás, hanem a korlátozás és az átláthatóbbá tétel. Egy olyan szabályozást szeretnének kialakítani, amely egyensúlyt teremt a lakhatási szempontok, a helyi közösségek érdekei és a turizmus gazdasági hatásai között, írták a közleményükben.
A tervek szerint kerületi szinten maximum a lakások 4 százaléka lehetne airbnb-s lakás. Az önkormányzat adatai szerint 1760 darab regisztrált rövidtávú szálláshely működött 2026 márciusában Józsefvárosban, melyből 53 darab szálloda, panzió vagy szálló és 1707 darab magán- és egyéb szálláshely, vagyis Airbnb volt. Utóbbi a jelenlegi a lakásállomány 3,5 százaléka.
Az önkormányzat háromszintű szabályozást javasol: kerületi, negyed és társasházi szinten. Ennek értelmében
Az önkormányzat célja egyebek mellett a megfizethető lakások elérhetőségének segítése, az airbnb-s lakások számának korlátozása, a lakóközösségek védelme és a túlterhelt negyedek terhelésének csökkentése.
A javaslatok nem visszamenőleges hatályúak, vagyis a belső negyedekben meglévő airbnb-s szállásokat nem kell megszüntetni, de újakat már nem lehet létesíteni. Emellett az önkormányzat szeretné, ha minden ház maga dönthetne arról, milyen arányban engedélyezi az airbnb-s szállásokat.