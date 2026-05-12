Megalakult az új kormány, Magyar Orbánék szemére vetette a luxizást

Hivatalosan is megalakult a Tisza-kormány, miután a miniszterek a parlamentben letették az esküt. A munkát május 13-ával kezdhetik meg, Orbán Anita lesz a miniszterelnök-helyettes.

A miniszterjelölti meghallgatásokat rohamtempóban lenyomták hétfőn és kedden, majd felmentek a Sándor-palotába átvenni a kinevezéseket. Magyar Péter előre közölte, hogy nem akarja Sulyok Tamást látni a képeken. Sulyok elsőre még bepróbálkozott, és odalépett a neki hátat fordító Bóna Szabolcs és Magyar Péter mellé, utána inkább a helyén maradt. Magyarnak és minisztereinek sikerült úgy beállni, hogy Sulyok egy képen se legyen rajta.

Utána mentek a Parlamentbe, ahol a kormányalakítás volt az egyetlen napirendi pont, napirend előtti felszólalások sem voltak. A 52 tagú Fidesz-KDNP frakciószövetségből többen nem mentek el.

Magyar egyenként mutatta be a minisztereit, de előtte nem hagyta ki, hogy felemlegesse a Karmelita „palotában”, a Rogán-féle minisztériumban és a Belügyminisztériumban tapasztalt luxust. Hétfő este járta be az épületeket több miniszere társaságában. Magyar arról beszélt, sokkoló volt számukra az a luxus és hivalkodás, amit láttak „a hatalmon lévők kényelmére felhúzott épületekben.”

Miközben látták, mi folyik a gyermekvédelmi intézményekben, kórházakban és iskolákban, hogy hogyan szegényedik el az ország, „tovább élvezték a közpénz milliárdokból maguk számára kiutalt luxust.”

Magyar szerint szégyen, amit az országgal és az emberek pénzével tettek. Azt kérdezte a fideszesektől – azoktól is, akik nem ülnek bent -, hogy hogyan tudnak tükörbe nézni reggelente.

„Hogyan tudnak a saját lelkiismeretükkel elszámolni? Önök luxus palotákat építettek maguknak a magyar emberek pénzén, miközben milliók nyomorognak ebben a hazában. Szégyent hoztak arra, amit a demokratikus képviselet és felhatalmazást jelent Magyarországon. Nagyon-nagyon hosszú lesz az út, amíg ezek a sebek begyógyulnak.”

A beszéde alatt többször kiszólt a belebeszélő fideszeseknek, bár egyszer tévesztett.

„Örülök, hogy tetszik, Gergő” - vetette oda Gulyásnak, mire a volt miniszter és volt barát nevetve tiltakozott, hogy ő meg sem szólalt. „Akkor megkövetlek” - mondta Magyar. Valószínűleg azért célzott Gulyásra, mert akkor pont a Miniszterelnökségről beszélt. Több „Orbán-bábot” is észrevett, nekik is kiszólt, hogy május 31-ig van idejük lemondani.

Arról is beszélt, a Tisza történelmi felhatalmazást kapott egy hónapja, és ők egy emberséges országot akarnak megteremteni, ezt szolgálja a minisztériumi struktúra is.

Magyar szerint a kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, csúcsminisztériumok helyett áttekinthető szaktárcákat hoztak létre. Megerősítette, hogy a Miniszterelnökség nem költözik a Karmelitába vagy a rogáni „luxusminisztériumba”.

„Normális, szabályozott körülmények között visszaadjuk ezeket az épületeket a köznek, a magyar embereknek”- mondta Magyar, de további részleteket nem árult el.

Arról is beszélt, a négy legfontosabb tárca az egészségügyi, az oktatási- és gyermekvédelmi, az igazságügyi és a pénzügyminisztérium. Ezeknek lesz a legnehezebb feladata, a miniszterek vétójogot kapnak a kormányzati döntéseknél.

A miniszterek bemutatásánál röviden elmondta a kormány programját is, például az egészségügynél cél, hogy az állam újra garantálni tudja a biztonságos, hozzáférhető és minőségi egészségügyi ellátást minden magyar számára. Magyar arról is beszélt, az igazságügyi miniszter előtt is hatalmas feladat áll, mert „az elmúlt évtizedekben tudatosan építették le a jogállamot a hatalom legyőzte a jogot, az egyéni érdek a törvényt, a nyers erő az alkotmányosságot.” Itt Pócs János vethetett valamit közbe, mert Magyar kiszólt, „Pócs képviselőnek valami problémája van?”

Majd azzal folytatta, a következő időszak egyik legfontosabb feladata a magyar jogállam erkölcsi és intézményi helyreállítása lesz. A külpolitikai cél, hogy a nyugati szövetséget megerősítsék.

A pénzügyminiszter „drámai örökséget vesz át”, a Miniszterelnökségnek „a magyar állam áramvonalas agyaként kell működnie”, ez hangolja össze a rendszerváltás munkáját. Ezt a részt háromszor kezdte újra a belebeszélések miatt, itt szólt ki Gulyás felé, és intette nyugalomra az ellenzéki képviselőket.

Ruff Bálint, a Magyar-kormány Miniszterelnökséget vezető minisztere Fotó: Bankó Gábor/444

Lannert Judit oktatási miniszter Fotó: Bankó Gábor/444

Magyar szerint a kormánya előtt álló munka történelmi léptékű, 20 év rombolását, megosztását, lemaradását és bizalomvesztését kell helyrehozniuk. Nem zárja ki, hogy hibáznak, de szerinte az el fogják ismerni. Ígérete szerint a kormány mindenkit képvisel majd.

