Megnőtt a Hormuzi-szoros

Irán kibővítette a Hormuzi-szoros meghatározását: most már egy „hatalmas műveleti térség”, amely jóval szélesebb a háború előtti értelmezésnél – jelentette ki az Iszlám Forradalmi Gárda Haditengerészetének egyik magas rangú tisztje.

Kilátás Kesm szigetéről a Hormuzi-szorosra Fotó: Eric Broncard/Hans Lucas via AFP

A szorost többé nem egy szűk tengeri átjáróként tekintik néhány sziget körül, hanem hatókörét és katonai jelentőségét jelentősen kibővítették – mondta Mohammad Akbarzadeh, a haditengerészet politikai igazgatóhelyettese a Forradalmi Gárdához kötődő Fársz hírügynökség szerint. „Korábban a Hormuzi-szorost a Hormuz és Hengam szigetek körüli korlátozott térségként definiálták, de mára ez a szemlélet megváltozott” – mondta Akbarzadeh.

A világ olaj- és cseppfolyósított földgáz-ellátásának nagyjából ötöde halad át a szoroson, amely a Perzsa-öböl tengeri kapuja, valamint olyan országok fő exportútvonala, mint Szaúd-Arábia, Irak és Katar. Akbarzadeh szerint a szorost mostantól stratégiai övezetként definiálják, amely keleten Jask városától nyugaton Siri-szigetig terjed; ezt „hatalmas műveleti térségként” jellemezte.

A jelentett kiterjesztés a második ilyen bejelentés Irán részéről azóta, hogy kiéleződött konfliktusa az Egyesült Államokkal és Izraellel. Május 4-én az iráni haditengerészet közzétett egy térképet, ami új ellenőrzési övezetet mutatott az Egyesült Arab Emírségek Ománi-öböl menti partszakaszának jelentős része mentén. Ez az övezet keleten az iráni Mobarak-hegytől és az Egyesült Arab Emírségekhez tartozó Fudzsejra emírségtől nyugaton Irán Kesm-szigetéig és az emirátusi Umm al-Kuvajn emírségig húzódott.

A mostani bejelentés úgy tűnik, ennek a térségnek a további kiszélesítését jelenti. A Fársz és a Tasznim iráni hírügynökségek arról számoltak be, hogy a szoros szélessége – amit korábban 30–50 km-re becsültek – mostanra 300 és 500 km közé nőtt. A kibővített övezet „egy teljes félholdat” alkot – írta a Tasznim. (Reuters)