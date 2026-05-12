Megszereztük a műalkotások listáját: nem szerénykedtek Orbánék, kiemelkedő festmények között dolgoztak a Karmelitában

„Csoda, hogy itt vannak még, nem?” – viccelődött Magyar Péter hétfőn este a falon lévő képekre mutatva, amikor a az Orbánék által hátrahagyott Karmelita kolostorból közvetített élőben idegenvezetést.

Majd megkérdezzük, hogy ezeket melyik múzeumból hozták el – folytatta.

Arról, hogy több minisztériumhoz hasonlóan a Karmelitából is kerültek fel képek múzeumi gyűjteményekből, már korábban is jelentek meg cikkek. (Itt van egy lista, itt egy másik, mindkettő még 2019-ből.) Nem volt már ez sem rövid, de jóval több képről van szó, megszereztük azt a listát, ami csak a Magyar Nemzeti Galériából átvitt alkotásokat tartalmazza. 97 darab van a Karmelitában, 8 Rogánéknál.

Az biztos, hogy nem voltak szemérmesek, amikor válogattak a készletekből. Igazán jó nevű festők remek darabjai kerültek a falakra.

A fenti kép például Szinyei-Merse Pál A Balaton a fonyódi partról című olaj vászon festménye 1916-1917-ből. A Nemzeti Galéria tulajdona. A szobor Búza Barna „Szent István király” szobra.

Egy másik Szinyei-Merse Pál kép, szintén a Galériából, a Gesztenyefa.

Paál László festményének, az Erdő belseje (Őszi hangulat), 40-50 millió forint lehet az értéke.

A Paál László festmény balra.

Van Tisza-szoba is, de nem azért: Tisza István és Tisza Kálmán portréi vannak ott.

Magyar Péter Tisza Kálmán portréja előtt a Tisza-szobában. Itt van Tisza Istvánról készült festmény is.

Egy szakértő azt mondta nekünk, hogy a Rogán Antal minisztériumában lévő két Iványi Grünwald elég gyenge másodvonal (például a Magyar táj, de ide földi halandó amúgy sem tehette be a lábát), de amik a Karmelitában vannak, azok nagyon jó ízléssel összeválogatott, klasszikus, kiemelkedő nevek. „Az adott művész legjobbjait hozták el az MNG-ből, ezek csúcsképek” – véleményezte. Ami feltűnik még, hogy a Paálnál, a Ligetinél, a korai Iványinál kiemelkedően szépek a keretek. Az első kettő eredeti keret, de nagyon szépen rendbe hozva, az Iványi modern, de a minősége annak is jó.

A képek kölcsönbe kerültek a Várba, a szerződés június végén jár le.

Molnos Péter még áprilisban összeállított egy galériát a Karmelitában különböző eseményeken, így kormányüléseken készült képek alapján.

És íme a teljes lista.

1. Ismeretlen festő Deák Ferenc arcképe: (másolat Györgyi Alajos után)
2. Wittich Eperjesi Károly: II. Rákóczi Ferenc fejedelem
3. Helbing Aranka: Kossuth Lajos
4. Kunwald Cézár: Csendélet
5. Czigány Dezső: Asztali csendélet almákkal
6. Márffy Ödön: Gyümölcscsendélet
7. Vaszary János: Dinnyés csendélet
8. Magyar-Mannheimer Gusztáv: Andrássy Gyula
9. Róna József: Az időskori Kossuth Lajos
10. Kunwald Cézár: Benczúr után Tisza István portréja
11. Schallhas Károly: Erdős tájkép
12. XIX. századi magyar festő: Balatoni táj Badacsonnyal és ménessel (Betyártanya)
13. Ligeti Antal: Rózsahegy
14. Búza Barna: Szent István
15. Spányik Kornél: Mátyás király
16. Agricola Lídia: Virágzó fa
17. Mednyánszky László: Erdő széle
18. Mednyánszky László: Földig hajoló
19. Balla Béla: Asztali csendélet
20. Gáll Ferenc: Párizs,Notre-Dame
21. Balla Béla: A Bódi tó
22. Olejnik Janka: Szénagyűjtők
23. Wágner Fritz: Nagybánya
24. Böhm Pál: Tájkép
25. Nagy Oszkár: Csendélet gyümölcsökkel
26. Márffy Ödön: Virágcsendélet
27. Agricola Lidia: Kardvirágok
28. Egry József: Csónakosok
29. Olejnik Janka: Balcic
30. Balla József: Templom a Virághegyen
31. Krizsán János: Almafák
32. Szervátiusz Jenő: Betlehem
33. Ligeti Antal: Táj folyóval
34. Kisfaludi Strobl Zsigmond: Kardját néző huszár
35. Miklóssy Gábor: Vásárban
36. Thorma János: Almafák
37. P. Kováts Ferenc: Nagybánya látképe
38. Márton Ferenc: Hargita
39. Kiss Károly: Nagybánya a Zazar felől
40. Tóth Gyula: Bad Ischl
41. Várady Gyula: Sümegi várrom
42. Feszty Árpád: A szentkorona elrejtése 1849-ben
43. Vidra Ferdinánd: Pannónia
44. Mácsai István: Csendélet rózsaággal
45. Lakatos Artúr: Utcarészlet
46. Göllner Miklós: Csendélet
47. Telepy Károly: Tájkép alakokkal és várrommal
48. Keleti Gusztáv: Folyóparti táj
49. XIX. századi magyar festő: Vác látképe
50. K. Spányi Béla: Naplemente a pusztán
51. Mikola András: Szerelmespár (Árnyékos park)
52. Brodszky Sándor: Esztergom és vidéke
53. Ligeti Antal: Fiume
54. Mikola András: Hegyek alatt
55. Börtsök Samu: A nagybányai liget
56. Boldizsár István: Felsőbánya látképe
57. Sztelek Norbert: Nagybánya
58. Agricola Lídia: Boglyák
59. Krizsánné Csikós Antónia: Nagybánya a Zazar felől
60. Nagy Oszkár: Parkban
61. Hosszú Márton: Sevilla
62. Nagy Oszkár: Ablaknál (Olvasó lány)
63. Szervátiusz Jenő: Akt
64. Kádár Géza: Napfényes erdei út
65. Ziffer Sándor: Nagybányai részlet
66. Börtsök Samu: Szénaboglyák
67. Boldizsár István Felsőbánya látképe
68. Jándi Dávid A nagybányai református templom
69. Jándi Dávid Sétány az erdőben
70. Maticska Jenő: Tájkép
71. Papp Aurél: Öreg diófa Felsőbányán
72. Gáll Ferenc: Kolozsvári részlet
73. Dóczyné Berde Amál: Marokszedők
74. Mikola András: Zazar-part fürdőzőkkel
75. Szobotka Imre: Tavaszi hangulat
76. Maticska Jenő: Fasor
77. Maticska Jenő: Gyümölcsös
78. Galimberti Sándor: Nagybányai Zazar-híd
79. Nagy Oszkár: Virágcsendélet
80. Bálint József: Nagybányai kis piac
81. Stückgold, Stanislalas: A nagybányai református templom
82. T. Rátz Péter: Antik romok az Adrián
83. Pászk Jenő: Udvar
84. Báró Mednyánszky László: Lapály
85. Paál László: Erdő belseje
86. Szinyei Merse Pál: Kilátás Fonyódról
87. Szinyei Merse Pál: Gesztenyefa
88. Ligeti Antal: Mártonhegyi út
89. Lotz Károly: Ötös fogat
90. báró Mednyánszky László Téli est (Tátrai téli táj)
91. Székely Bertalan: Zrínyi kirohanása
92. Vaszary János: Lovasok a parkban/Tatai park, Tatai park lovasokkal
93. Orbán Dezső: Csendélet
94. Czóbel Béla: Csendélet
95. Ziffer Sándor: Virágcsendélet
96. Boldizsár István: Fernezelyi gyár/A nagybányai Főnix Művek
97. Benczúr Gyula: A dialdalmas Mátyás

Ezek pedig, amik Rogán Antálhoz kerültek az MNG-ből:

1 Berény Róbert: Falusi táj
2 Iványi Grünwald Béla: Csendélet
3 Iványi Grünwald Béla: Magyar táj
4 Kurucz D. (Dezső) István: Téli vásár
5 Perényi Tibor: Ördögárok
6 Perényi Tibor: Margitsziget
7 Plány Ervin: Parkrészlet
8 Próder (Proday) Lajos: Tájkép
9 Roskovics Ignác: Szent Imre

