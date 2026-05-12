OTP-s menedzser, corvinusos adjunktus és online marketinges is van a Tisza kedden megismert államtitkárai között

Az utolsó miniszterjelölti meghallgatások is véget értek a parlamenti bizottságokban, ott voltunk mindegyiken, ebben a cikkben foglaltuk össze a lényeget – a hétfői meghallgatásokról pedig itt írtunk.

Ahogy hétfőn – ezzel itt foglalkoztunk –, úgy kedden is voltak miniszterjelöltek, akik magukkal hozták a leendő államtitkáraikat, mások pedig csak később, várhatóan pénteken jelentik be őket. Most újabb államtitkárokról derült ki, hogy pontosan milyen területért is felel majd a jövőben.

Pénzügy

A Pénzügyminisztérium államháztartásért felelős államtitkára Barabás Gyula lesz, őt Kármán András leendő pénzügyminiszter mutatta be a pénzügyi bizottsági meghallgatásán. Ők ketten dolgoztak együtt a Magyar Nemzeti Bankban, ahol Barabás a monetáris folyamatok és a pénzügyi piacok elemzésével foglalkozott, majd vezette a pénzügyi elemzések területét. Ezután, 2007-től az OTP-nél dolgozott eszköz–forrás menedzsmentért felelős ügyvezető igazgatóként. Korábbi életrajza szerint a 2000-es évek első felében, még OTP-s karrierje előtt több IMF-es misszióban is részt vett külső szakértőként.

Barabás Gyula a leendő miniszter Kármán András mellett Fotó: Bankó Gábor/444

Vidék- és településfejlesztés

A vidék- és településfejlesztési miniszteri meghallgatáson Lőrincz Viktória mellett ott ült Szabó Mátyás is, de nem mutatták be, így nem derült ki, milyen államtitkári pozíciót tölt majd be. Egyetemi adjunktus a Corvinuson, önéletrajza szerint 2005-ben szerzett szociálpolitikus-közgazdász diplomát, a vidékfejlesztés, területfejlesztés, tervezés témakörökben oktat, jelenlegi kutatási témája a hosszú távú tervezés.

Lőrincz Viktória mellett Szabó Mátyás Fotó: Bankó Gábor/444

Miniszterelnökség

Ruff Bálint két államtitkárt is bejelentette, Csontos Bencét és Bíró-Nagy Andrást. Utóbbi a 2008 óta belföldi és európai politikai folyamatok elemzésével, tanácsadással és szakpolitikai csomagok kidolgozásával foglalkozó Policy Solutions vezetőjeként évek óta ad nyilatkozatokat és interjúkat a sajtóban a legkülönbözőbb politikai témákban. Legutóbb március elején a 444-en beszélt arról, hogy a kormánypártnak nem maradt kártyája a háborúval való rettegtetésen kívül, de Magyar Péternek belpolitikai téren komoly versenyelőnyei vannak.

Csontos Bence, Ruff Bálint és Bíró-Nagy András Fotó: Bankó Gábor/444

Csontos Bencéről ennél sokkal kevesebbet lehetett hallani a nyilvánosságban, és az sem világos, hogy miért felel majd államtitkárként. Saját bemutatkozása szerint Baján született és nőtt fel (itt is szerzett mandátumot 53,1 százalékkal a Bács-Kiskun 6-os választókerületben), „majd az ELTE-n nemzetközi tanulmányokból és filozófiából diplomázott, főként politikai filozófia területén, jelenleg online marketingesként dolgozik”. Magyar Péter országjárásának Bács-Kiskun megyei állomásait végigkísérő tudósítónk szerint Csontos jól mond beszédet és nagyon lelkes.

Szociális- és Családügyi Minisztérium

Kátai mellett foglalt helyet a Hintalovon Alapítvány alapítója, Gyurkó Szilvia, aki államtitkárként felel majd a gyermekjogi és gyermekvédelmi ügyekért a leendő kormány Szociális- és Családügyi Minisztériumában – róla itt írtunk korábban. Mellette ült még Tóth Kinga Dóra, Barna-Szabó Tímea tiszás képviselő, Bokor Adrienn – utóbbiról azon túl, hogy ügyvéd, nem sokat tudni. Ugyan Kátai egyiküket sem említette államtitkárjelöltként, az alapján, hogy a fideszes bizottsági tagok viszont így hivatkoztak rájuk, továbbá az elhelyezkedésük alapján jó eséllyel ebben a szerepben ülnek majd be a kormányba.

Kétai-Németh Vilmos és Bokor Adrienn ügyvéd Fotó: Bankó Gábor/444

Tóth Kinga Dóra a miskolci minap.hu-nak nyilatkozott arról, hogy a szociális-, a család- és az idősügyért felel majd a leendő minisztériumban. Tóth a Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Kar Alkalmazott Társadalomtudományok Intézetének igazgatói pozíciójából kerül az államtitkári székbe, és szoros együttműködésre számít Gyurkó Szilviával. „Ez egy nagyon szép minisztérium, mert rengeteg olyan terület van, ami tényleg ahhoz járul hozzá, hogy élhetőbb és egészségesebb legyen Magyarország. A társadalmi inkluziót, a társadalmi befogadást és a szolidaritást fogjuk szolgálni, a generációk összekapcsolódását, hogy jobb életminősége legyen a nélkülözőknek is. De ugyanígy képviselni fogjuk a gyerekek jogvédelmét, a fogyatékkal élőket, az időseket” – mondta Tóth a miskolci lapnak.

Barna-Szabó Tímea a nyírbátori központú Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei 6-os számú választókerületben szerzett mandátumot 47,9 százalékkal. Bemutatkozása szerint háziorvosként dolgozik. Körzetében forgatták a Szavazat ára című, szavazatvásárlásokról szóló dokumentumfilmet, ami a kampányban kapott nagy visszhangot. Barna-Szabóval legutóbb akkor beszéltünk hosszabban, amikor a tiszás kampányról írtunk nagyobb cikket.