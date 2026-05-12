Rubovszky Rita az egyház nevében fog tárgyalni az állami szervekkel az oktatást és nevelést érintő ügyekben

Rubovszky Ritát kinevezték a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia oktatási bizottságának főtanácsadójává – írta meg a Magyar Kurír katolikus hírportál.

„Az oktatás és nevelés az a legfontosabb terület, ahol a Magyar Katolikus Egyház részt vállal a magyar állam közfeladat-ellátási tevékenységében” – olvasható a megbízásról szóló, május 4-én kelt dokumentumban. Mely szerint „a keresztény szellemiségű oktatásnak hazánk egész történelme során az államalapítástól kezdve kulcsszerepe volt, és ez így van napjainkban is. Ezen a területen az egyháznak nagy szüksége van világi szakemberek tanácsára, közreműködésére. Ezért megbízom Rubovszky Ritát, hogy a MKPK Oktatási Bizottságának főtanácsadójaként segítse és támogassa a MKPK munkáját, valamint az illetékes állami szervekkel való tárgyalásokat az oktatás-nevelés témakörében egyházunk nevében szakértői szinten irányítsa, és a döntéseket előkészítse.”

Rubovszky Rita
Fotó: Kun Zsuzsi/Qubit

Rubovszky Rita több lap – köztük a 444 – információi szerint Magyar Péter első oktatásiminiszter-jelöltje volt, az erről szóló hírek néhány nappal a Tisza elsöprő választási győzelme után jelentek meg. Kinevezése ellen ugyanakkor sokan tiltakoztak – szoros egyházi kötődései miatt –, és végül nem is vált hivatalos jelöltté.

Az oktatási miniszter Lannert Judit lett, aki a Magyar Péter-kormány többi tagjával együtt kedden délután teheti le az esküjét. Így Rubovszky Ritának világi szakemberként vele lehet majd tárgyalnia az oktatást és nevelést érintő ügyekről.

