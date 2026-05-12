Vitézy Dávid: Amit tegnap a Várban láttunk Magyar Péterrel, teljesen megdöbbentett

„Néha azt gondolom, hogy már nem tud meglepni a magyar állam eddigi működése, de amit tegnap este a Várban láttunk Magyar Péterrel, teljesen megdöbbentett” - írja Vitézy Dávid leendő közlekedési és beruházási miniszter.

Magyarország miniszterelnöke a hétfői nyilvános Karmelita-bejárás után éjszaka közzétett néhány fotót a Pintér Sándor vezette Belügyminisztérium és a Rogán Antal-féle Miniszterelnöki Kabinetiroda épületeiből is. Kedden az utóbbiról egy videót is megosztottak.

Vitézy Dávid a keddi Facebook-bejegyzésében közzétett két képet. Az egyiken a Miniszterelnöki Kabinetiroda exkluzív tetőterasza és az oda vezető lépcső látható. A vadiúj épület „2021 és 2025 között épült fel, a 80 éve elbontott Vöröskereszt-székház homlokzatát idézve, luxusszállodákat megszégyenítő kivitelben” - írja Vitézy.

A másik képen a Belügyminisztérium egyik tárgyalója látható a Szentháromság téren. Ez sem eredeti műemlék: a teljes homlokzat új építésű, 2018 és 2022 között készült el.

„Sok százmilliárd forint ment el egy olyan álomra, amiről soha senki nem kérdezte meg a magyar embereket: hogy a kormányzás központját a Budai Várba költöztessék fel. Miközben a közszolgáltatások folyamatosan romlottak, a leköszönő rendszer építéspolitikájának egyetlen valódi prioritása maradt: a Horthy-korszak díszleteinek újjáépítése vasbetonból, kívül ál-műemléki formában, belül pedig olyan nagyzolással, amit egy svájci minisztériumban is nehéz lenne elképzelni” - írja Vitézy.