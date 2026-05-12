Vitézy Dávid is megcsinálta Orbánék négy évvel ezelőtti szelfijét a miniszterjáraton

POLITIKA

Miután az új miniszterek átvették a kinevezési okmányaikat a Sándor-palotában Sulyok Tamástól – akivel azután közös fotóra sem álltak be –, a Parlamentbe mentek, hogy letegyék a miniszteri esküjüket. A közös buszozásról Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter osztott meg egy szelfit:

Forrás

Ahogy a Telex észrevette, Vitézy ezzel gyakorlatilag lemásolta a négy évvel ezelőtti csoportképet, amin a kinevezésük után szintén közösen kisbuszozó fideszes miniszterek voltak (bár azon a képen Orbán Viktor rajta volt, a mostanin Magyar Péter nem).

Forrás
POLITIKA kormányalakítás miniszterjárat magyar péter kormányszelfi vitézy dávid beiktatás orbán viktor szelfi
Kapcsolódó cikkek

Kinevezték a minisztereket a Sándor-palotában

Sulyok Tamás átadta az okiratokat a 16 Tisza-miniszternek.

Fődi Kitti
POLITIKA

Sulyok magányosan ácsorogva nézte végig újra és újra, hogy az új miniszterek direkt úgy állnak be fotóra, hogy ő ne látszódjon a képen

Folytatódik az abszolút filmszínház, főszerepben ezúttal a látószög.

Rovó Attila
POLITIKA