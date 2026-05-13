2013 után távozik az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója, nyílt pályázaton keresik az utódját

Közös megegyezéssel távozik Such György, az Országgyűlés Hivatalának főigazgatója, a pozíció betöltésére pályázatot hirdettek – olvasható a parlamenti honlapon.

A közlemény szerint Forsthoffer Ágnes, az Országgyűlés elnöke a társadalom elvárásának megfelelő új vezetési szemléletmódot, új szakmai elképzeléseket szeretne megvalósítani, amik alkalmazkodnak a folyamatosan változó újkori kihívásokhoz, és „a rendszerváltás felé támasztott bizalomnak”. Célja, hogy a hivatal új lendülettel folytassa működését, aminek során tiszteletben tartja az eddig kialakult jó gyakorlatokat.

Such György főigazgató 2013 óta látta el megbízatását. A házelnök tisztelettel megköszönte szolgálatát és az új Országgyűlés megalakulása érdekében végzett munkáját. Az Országgyűlés Hivatala a főigazgatói pozíció betöltésére nyílt pályázatot hirdetett, ami a parlamenti honlapon elérhető.

Az Országgyűlés Hivatala az Országgyűlés szervezeti, működtetési, ügyviteli és döntés-előkészítési feladatait ellátó központi költségvetési szerve. A hivatalt a főigazgató vezeti. Az országgyűlési törvény szerint a házelnök nevezi ki és menti fel a főigazgatót, aki a házelnök irányítása alatt végzi munkáját. (via MTI)