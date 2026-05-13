Aszályról és a kárpátaljai dróntámadásról is tárgyaltak – Magyar Péter tájékoztatója az első kormányülésről

A 444 kérdezhetett először, első kérdésünk az volt: mit tesz a kormány akkor, ha nem mondanak le a május 31-i határidőig azok az állami vezetők, például Sulyok Tamás köztársasági elnök, akiket Magyar lemondásra szólított fel?

"Megvárjuk a május végi határidőt, nagyon bízom abban, hogy a jogállamiság és a demokrácia, a köztársasági elnöki hivatal respektjének darabjait megőrizze, Sulyok Tamás távozik a hivatalából" – mondta a miniszterelnök. Ha nem, akkor alaptörvény-módosítással minden további nélkül eltávolítható, ahogy a többi vezető, ahogy Magyar fogalmazott, a többi Orbán-báb is. "Meglesz az alkotmányos és jogállami módja a probléma megoldásának."

