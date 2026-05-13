Aszályról és a kárpátaljai dróntámadásról is tárgyaltak – Magyar Péter tájékoztatója az első kormányülésről

A miniszterelnöki székbe magát beországjáró Magyar Péter már kormányon is folytatja az országjárást: miután a miniszterek eskütételével és kinevezésével kedden megalakult az új kabinet, szerdán meg is volt az első kormányülés. Méghozzá az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékparkban, a Feszty-körkép előtt. A miniszterelnök és a három kormányszóvivő ad tájékoztatást az ülés témáiról, a sajtótájékoztatót percről percre hírfolyamban közvetítjük.

Ha kell, az alaptörvény módosításával távolítják el Sulyok Tamást – mondta Magyar a 444 kérdésére

A 444 kérdezhetett először, első kérdésünk az volt: mit tesz a kormány akkor, ha nem mondanak le a május 31-i határidőig azok az állami vezetők, például Sulyok Tamás köztársasági elnök, akiket Magyar lemondásra szólított fel?

"Megvárjuk a május végi határidőt, nagyon bízom abban, hogy a jogállamiság és a demokrácia, a köztársasági elnöki hivatal respektjének darabjait megőrizze, Sulyok Tamás távozik a hivatalából" – mondta a miniszterelnök. Ha nem, akkor alaptörvény-módosítással minden további nélkül eltávolítható, ahogy a többi vezető, ahogy Magyar fogalmazott, a többi Orbán-báb is. "Meglesz az alkotmányos és jogállami módja a probléma megoldásának."

Teljes körű átvilágítás lesz a gyermekvédelemben

Ez nem lesz könnyű és gyors feladat, de neki kell kezdeni. Határozni fog a kormány a bicskei Kossuth Zsuzsa Gyermekotthonban történt jogsértések teljes körű nyilvános kivizsgálásáról.

Bejelentette: utasítani fogja a kormány az igazságügyi minisztert, hogy hozza nyilvánosságra a bicskei kegyelmi botrány dossziéját. A szociális és családügyi minisztert teljes körű átvilágításra kéri a gyermekvédelemben. Remélik, jövő héten már az ügynökakták megnyitásáról is döntés születik.

Kiemelt beruházások felülvizsgálata és az eddigi kormányülések emlékeztetői

A 2010-2026 közötti kormányülések jegyzőkönyvei helyett készült emlékeztetők nyilvánosságra hozataláról is tárgyal a kormány, ez hosszabb idő lesz, amíg feldolgozzák.

Átfogó felülvizsgálatot rendelnek el a kórházi hűtési programnál, a rendkívüli klíma audit mellett rövid- és középtávú terveket kérnek a kórházaktól, hogy lehetőség szerint elkerüljék az olyan helyzeteket, "amilyenek Takács Péter idején alakultak ki".

Szintén felülvizsgálják a kiemelt beruházásokat, valamint tárgyalnak a vagyonadóról - fejezte be a bejelentéseket Magyar Péter.

"Nemzetközi bűnözői lerakatot üzemeltetett itt Orbán Viktor"

A kormány tárgyal az Európai Ügyészséghez csatlakozásról, valamint a Nemzetközi Büntetőbíróságból való kilépési folyamat leállításáról, ez utóbbi sürgős. "Nemzetközi bűnözői lerakatot üzemeltetett itt Orbán Viktor, gondolom, jótett helyébe jót várj alapon", ezt a Tisza-kormány megszünteti.

Felülvizsgálják a titkos kormányhatározatokat és szerződéseket

Sok meglepetésre számít Magyar Péter.

Magyar bejelentette, hogy Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadó lesz

Ő vezette a Tisza kampányát, ami a miniszterelnök szerint a világ legsikeresebb kampánya volt. Tóth Péter korábban azt mondta, nem akar szerepet vállalni a kormányzásban. Magyar azt mondta: „Nem szeretek veszteni, próbáltam a kampányfőnök urat meggyőzni kormányzati pozíciókról”, és végül félúton megállapodtak, Tóth koordinálni fogja a szolgálatok munkáját, ez a jelenlegi nemzetközi helyzetben nagyon fontos feladat. A különböző szolgálat különféle minisztériumokhoz tartoznak majd, ahogyan ez korábban is volt.

Lázáréknál még a bukás után is születtek döntések tenderekről

Ezt már látják, bár az összes kötelezettségvállalásról szóló tájékoztatást még nem nézték át. Azt is látják már, hogy több százmilliárd forintnyi olyan kötelezettséget vállalt az előző kormány, amiről nem voltak eddig nyilvános adatok.

Minden kötelezettségvállalást le kell állítani

minden minisztérium, kivéve azokat a kiadásokat, amik napi működésre mennek. Emellett 250 millió forint feletti kötelezettségvállalásokhoz és a 100 millió forint fölötti beruházásokhoz a pénzügyminiszter jóváhagyása kell majd.

Egészen gyalázatos állapotokat vesznek át

Bár hivatalosan csütörtökön lesz az átadás-átvétel, azt már látják, hogy minden területen, főleg a pénzügyek, államháztartás területén gyalázatos állapotokat vesznek át. Az Orbán Viktor-féle szerdai leltárra reagálva felsorolta a saját leltárát, például a 19 ezer milliárdról 64 ezer milliárdra nőtt államadósságot, a luxuskormányzati épületek és luxusminiszteri tárgyalókban tett túrájának eredményeit. Folytatta a megszűnt kórházi ágyakkal, a félmilliós népességcsökkenéssel, mélyszegénységben élő gyerekek százezreivel és a "strómanja, Mészáros Lőrinc" vagyonával.

Nagyon rossz helyzetben van a magyar költségvetés, erről a távozó kormány adatai alapján itt írtunk bővebben.

Mára 17 kormányhatározat megalkotását tervezik

De nem sorolta fel, mikről.

Fókuszban az uniós pénzek, május végére politikai megállapodást tervez

Emellett az uniós források hazahozatalával kapcsolatos munkára fókuszálnak, több minisztertől kért tájékoztatást Magyar. Jövő héten Budapestre jön egy ötnapos látogatásra az Európai Bizottság egy delegációja, a tárgyalásokkal a cél és Magyar elvárása az, hogy olyan szintre érkezzenek a tárgyalások, hogy a miniszterelnök a május 25-i héten politikai megállapodást tudjon kötni Brüsszelben a 10,4 milliárd euró hazahozataláról Ursula von der Leyennel. Vannak még letárgyalandó témák a szupermérföldkövekről és a támogatások felhasználásáról, projektekről is. "Áthidaló megoldásokat kell találnunk" az előző kormány késlekedése után.

Meghallgatta a kormány a Mol-vezért

Elsősorban azért hívták a kormányülésre Hernádi Zsoltot, hogy az üzemanyag- és nyersolaj-ellátás helyzetéről adjon tájékoztatást. Az ellátás zavartalan, a stratégiai készletek közel 80 napra elegendőek. A Mol-vezér szerint védett áron továbbra is biztosított az ellátás az összes benzinkút-üzemeltető számára.

A Mol pár napja még olyan levelet küldött a benzinkutaknak, hogy számukra már elfogyott a stratégiai tartalék.

Vis major helyzetet jelentenek be az aszály miatt

Az agrár- és élelmiszergazdálkodási miniszter csütörtökön kihirdet egy vis major helyzetet, illetve kihirdeti az idei súlyosan vízhiányos helyzetet, ami egy jogi lépés, hogy a gazdáknak legyen 30 napjuk, amikor kedvezményesen vehetnek ki vizet locsoláshoz.

Magyar: 257 milliárd forintot lehet és kell jól felhasználni

A vízügyi területen komoly beruházásoknak kellett volna megvalósulni, lett volna rá uniós pénz, az előző kormány azonban nem tette meg a szükséges lépéseket. Van 257 milliárd forint fejlesztési pénz, de szoros határidővel kell felhasználni.

A kormány 2 milliárd forintot ad az OVF-nek az azonnali beavatkozásra, a helyben történő vízmegtartásokra. Ez felülről nyitott keret, lehet több pénz, ha többre lesz szükség.

Tájékoztatás a vízhelyzetről, haváriaintézkedések már holnaptól

Civilekkel, vízőrzőkkel, gazdákkal és vízügyes szakemberekkel beszéltek a rendkívüli aszályhelyzetről. Több döntést is felsorolt, de ezek felsorolása előtt Gacsályi József, az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató-helyettese beszél a vízhelyzetről. Egy év átlaga hiányzik, a talajvízben folyamatos a csökkenő tendencia, mondta.

Feladat a vízmegtartás, a vízre alapozott tájhasználat bevezetése. Már csütörtöktől azonnali beavatkozások kezdődnek, a rövid távú intézkedés keretében a vízszolgáltatási rendszerek működését teszik hatékonyabbá még ebben az évben. A vízigényeket hatékonyan ki kell szolgálni.

