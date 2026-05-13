Az RTL megszerezte a Bajnokok Ligája teljes közvetítési jogait

Az RTL a 2027/28-as idénytől kezdve megszerezte a labdarúgó Bajnokok Ligája teljes jogcsomagját – jelentette be Vidus Gabriella, az RTL Magyarország vezérigazgatója.

A teljes jogcsomag megszerzése azt jelenti, hogy a Bajnokok Ligája valamennyi mérkőzése kizárólag az RTL felületein lesz látható 2031-ig.

2024-ig a közmédia közvetítette ingyenesen a Bajnokok Ligája mérkőzéseit, azóta azonban a közvetítési jogok az RTL-nél vannak: a legjobb meccsekért fizetni kellett, a többiből jó néhányat adott a Sport TV. (MTI)