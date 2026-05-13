Belső vizsgálatot rendeltek el az MTI-nél, amiért Sulyok Tamás lemaradt a Sándor-palotában készült fotóról

Belső vizsgálatot rendelt el Altorjai Anita, a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója a május 12-én a Sándor-palotában készült MTI fotókkal kapcsolatban szerdán, írja az MTI.

Arról a 444 is beszámolt, hogy kedden, a miniszterek kinevezésekor Sulyok Tamás jelenlegi köztársasági elnök magányosan ácsorogva nézte végig újra és újra, hogy az új miniszterek direkt úgy állnak be fotóra, hogy ő ne látszódjon a képen.

Az első miniszter, Bóna Szabolcs kinevezésénél félszegen még Sulyok Tamás is oda tudott állni, ez azonban nincs rajta az MTI-n közzétett fotón.

„A Magyar Távirati Iroda szigorú szabályok alapján, a hírügynökségi fotózás szakmai standardjai szerint végzi munkáját: a vizsgálat célja annak megállapítása, hogy a sérültek-e ezek a szabályok” - olvasható a vezérigazgató levelében.

Erre bizonyára azért volt szükség, az M1 korábbi híradósa, mostanra pedig fideszes képviselő Németh Balázs ezen fotók láttán kezdett el aggódni a közmédia szabadságáért.