Budapesten szerezhették meg egy hollywoodi színész bankkártya-adatait

„Budapesten szerezhette meg egy hollywoodi színész banki adatait egy csaló, aki aztán több mint 200 millió forintot emelt le a számláról. Több mint 300 tranzakciót indított, vásárlásokat és szállásfoglalásokat fizetett ki, a színésznek pedig két évig fel se tűnt, hogy ketten használják a bankkártyáját” – számolt be az M1 híradója.

A csalót elfogták, a bíróság elrendelte letartóztatását. Mint kiderült, a XIII. kerületi Gömb utca egyik társasházából fosztogatta egy 27 éves jordán férfi a hollywoodi színész számláját. Hogy melyik színész volt a csalás áldozata, azt nem részletezték, csak annyi derült ki, hogy a kártya adatait 2024 januárjában szerezhették meg, amikor itt forgatták a Nürnberg című filmet, amiben Russel Crowe, Rami Malek, Michael Shannon, Colin Hanks, Richard E. Grant és Leo Woodall is játszott.

Hogy melyikőjük volt az, akinek csak 2025. decemberében tűnt fel, hogy lassan eltűnt 720 ezer dollár összeg a számlájáról, azt nem tudni. Az amerikai bank idén januárban tett feljelentést, és az FBI a Nemzeti Nyomozóiroda segítségét kérte az elfogásban.

A férfinek hónapokkal elfogása előtt lejárt a tartózkodási engedélye, jogerős kiutasítási határozat volt érvényben ellene. Ha elítélik, tíz évet is kaphat.