Dohánygyár#11 – Jön-e borúra derű, avagy mégis mire számíthat a magyar gazdaság?

Nagyjából négy hónap után visszahívtuk a Dohánygyárba Halpern Lászlót, akivel január közepén arról beszélgettünk: április 12-e után kell néhány hét, hogy lássuk, milyen irányba indul el a magyar gazdaság, jön-e a borúra derű. Intenzív időszakban vagyunk, de lehet-e már látni az irányt?

- Amit eddig a Tisza programjából ki lehet olvasni: kívánságok és óhajok gyűjteménye. 00:02:29 - A piacok legalább nem borúsak, pedig csapdahelyzetek azért akadnak.

- A piacok legalább nem borúsak, pedig csapdahelyzetek azért akadnak. 00:05:49 - Egyáltalán milyen helyzetben van a magyar gazdaság? Sikerpropaganda vs. legatyásodás.

- Egyáltalán milyen helyzetben van a magyar gazdaság? Sikerpropaganda vs. legatyásodás. 00:07:57 - Muszáj lesz egy kicsit kijózanítani az embereket, mert a kedélyjavító intézkedések nem fenntarthatóak.

- Muszáj lesz egy kicsit kijózanítani az embereket, mert a kedélyjavító intézkedések nem fenntarthatóak. 00:12:06 - Minden szép, minden jó, de honnan lesz mindenre pénz? A korrupció visszavágása azért nem lesz elegendő.

- Minden szép, minden jó, de honnan lesz mindenre pénz? A korrupció visszavágása azért nem lesz elegendő. 00:16:56 - Uniós pénzek hazahozatala: realitások és lehetőségek, amikkel jól kell élni.

- Uniós pénzek hazahozatala: realitások és lehetőségek, amikkel jól kell élni. 00:19:28 - 100 gyár helyett 100 startup?

- 100 gyár helyett 100 startup? 00:23:36 - Mit lehet kezdeni azzal, ahogy az előző kormány torzította a gazdaság szerkezetét? Ja, kéne egy működő versenyhivatal is!

- Mit lehet kezdeni azzal, ahogy az előző kormány torzította a gazdaság szerkezetét? Ja, kéne egy működő versenyhivatal is! 00:27:50 - Paks 2, a csontváz, ami már elkezdett kiesni a szekrényből.

- Paks 2, a csontváz, ami már elkezdett kiesni a szekrényből. 00:28:53 - Mi lesz a NER-közeli cégekkel? Jön a csődhullám?

- Mi lesz a NER-közeli cégekkel? Jön a csődhullám? 00:32:32 - Vagyonvisszaszerzés:csodákat azért ettől se várjunk. Mi van a munkavállalókkal, akiket ezek a cégek foglalkoztattak? (Igen, erősebb szakszervezetiségre van szükség!)

- Vagyonvisszaszerzés:csodákat azért ettől se várjunk. Mi van a munkavállalókkal, akiket ezek a cégek foglalkoztattak? (Igen, erősebb szakszervezetiségre van szükség!) 00:36:59 - Az önkormányzatiság jövője.

- Az önkormányzatiság jövője. 00:38:53 - Euróbevezetés, erőltetett ütemezéssel: reális a 2030?

Kérdés, kérés, javaslat, meglátás → dohanygyar@444.hu

Hang: Botos Tamás/444, címlapkép: Kiss Bence/444