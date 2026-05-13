Elrendelték Bóna Zoltán volt fideszes képviselő bűnügyi felügyeletét

POLITIKA

Két nappal ezelőtt korrupció miatt őrizetbe vették Bóna Zoltán volt fideszes parlamenti képviselőt, ma pedig a Budai Központi Kerületi Bíróság közleményében arról ír (Bóna megnevezése nélkül), hogy

„üzletszerűen elkövetett hivatali vesztegetés elfogadásának bűntette és más bűncselekmények miatt indult eljárásban négy hónapra – 2026. szeptember 13-ig – elrendelte egy volt országgyűlési képviselő bűnügyi felügyeletét”

Fotó: Balogh Zoltán/MTI/MTVA

A közlemény szerint a megalapozott gyanú szerint Bóna megállapodott egy polgármesterrel arról, hogy érdemi munkavégzés szándéka nélkül, munkatársként foglalkoztatja annak édesanyját. A nő a fizetését rendszeresen felvette és annak nagy részét fia számlájára utalta, aki a kapott összeg egy részét – a fenti megállapodás alapján – a foglalkoztatás eléréséért és fenntartásáért jogtalan előnyként - ellenszolgáltatásként – a gyanúsítottnak eljuttatta.

Bóna továbbá egy gépjárművek kereskedelemével és kölcsönzésével foglalkozó férfival is megállapodást kötött, miszerint – a gyanúsított a képviselői státuszát felhasználva, ekként a hivatali helyzetével visszaélve – hozzásegíti a férfit ahhoz, hogy ő a lánya nevében határidőn túl adhassa be annak pályázatát az egyik minisztériumba. A segítségért cserébe Bóna azt kérte a másik férfitól, hogy tervezett autóvásárlásakor adjon neki kedvezményt.

Az ügyészség szerint fennáll a veszélye annak, hogy Bóna befolyásolná az ügy szereplőit vagy megpróbálná akadályozni a nyomozást, ezért azt kérte a bíróságtól, hogy helyezzék bűnügyi felügyelet alá, vagyis gyakorlatilag házi őrizetbe. A bíróság úgy látta, hogy a gyanú megalapozott, és valóban fennáll annak a veszélye, hogy a volt fideszes képviselő kapcsolatba lépne az ügy érintettjeivel vagy megpróbálná megnehezíteni az eljárást. Ezért a lehető legszigorúbb szabályokat írták elő számára: nyomkövetőt kell viselnie, és a védőjével való telefonos kapcsolattartást leszámítva nem használhat internetet vagy olyan telekommunikációs eszközöket – például telefont, számítógépet –, amelyek nincsenek a nyomozó ügyészség ellenőrzése alatt.

A bíróság azt is megjegyezte, hogy a bírói gyakorlat szerint az ilyen típusú ügyek elején általában csak letartóztatással lehet teljesen kizárni a nyomozás befolyásolásának veszélyét. Ugyanakkor ennél szigorúbb intézkedést nem rendelhettek el, mert a bíróság nem léphet túl azon, amit az ügyészség indítványozott.

POLITIKA hivatali vesztegetés korrupció nyomkövető bűnügyi felügyelet bűnügyi felügyelet alá helyezés Budai Központi Kerületi Bíróság bóna zoltán
Kapcsolódó cikkek

Korrupció miatt őrizetbe vették Bóna Zoltán volt fideszes parlamenti képviselőt

A 2014 és 2026 között országgyűlési képviselőként dolgozó politikust hivatali helyzettel visszaélve, üzletszerűen elkövetett vesztegetés elfogadásával, továbbá csalással és hamis magánokirat felhasználásával gyanúsítják.

Benics Márk
bűnügy