Eltűnt a hirado.hu főszerkesztőjének neve az impresszumból

Lekerült a főszerkesztő neve a hirado.hu impresszumából. A Kreatív értesülései szerint Élő Gábor, aki 2025 júniusában érkezett a főszerkesztői posztra, felmondott.

A lap kereste az MTVA sajtóirodáját, de nem válaszoltak.

Fotó: Bodnár Boglárka/MTI/MTVA

Élő Gábor 2024-ben tért vissza a közmédiához, ahonnan 2011 decemberében azért rúgták ki, mert a köztévé Híradójában kiretusálták Lomnici Zoltánt, a Legfelsőbb Bíróság volt elnökét egy Tőkés Lászlóval együtt tartott sajtótájékoztatóról szóló tudósításban.

2024-ben közölték, hogy a visszatérő Élő az MTI napi működését vizsgálja, majd később a 2025 májusában távozó Szalai Szabolcsot váltotta.