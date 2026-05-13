Gajdos László azonnali moratóriumot hirdet a védett erdők fakitermelésére

„Azonnali moratóriumot hirdetek a védett erdők fakitermelésére” – közölte Gajdos László élő környezetért felelős miniszter, akinek ez az első intézkedése keddi miniszteri beiktatása után.

„Nem engedhetjük tovább a tarvágásokat, erdeink nem csupán faanyagot, hanem a jövőnket és a hazánk épségét jelentik. Átalakítjuk az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó” – írta Gajdos, akinek főbb ígéretei keddi miniszteri meghallgatásán a következők voltak: Moratóriumot hirdetnek a védett erdőkben a fakitermelésre, és felfüggesztik a tarvágást is, mert végtelenül káros, nem segíti a vízmegtartást sem. A vízgazdálkodás és a vízmegtartás is hangsúlyosan szerepelt Gajdos programjában, jelentősen növelné például a szennyvizek tisztítását és azok újrafelhasználását.

Gajdos László Fotó: Németh Dániel/444

Beszélt a cirkuszi állatok helyzetéről is, bejelentette, hogy az Európai Unióban utolsóként betiltják olyan állatcsoportok szerepeltetését, mint például a nagymacskák, és ezután főként csak háziállatokat vagy olyan patásokat lehet majd használni, mint például a láma.

De beszélt arról is, hogy az Orbán-kormány az elszalasztott lehetőségek 15 éve volt, leépült a minisztérium, ami fájdalmas és nehezen pótolható dolog. Megemlítette, hogy felelőtlenül felgyorsították a környezetvédelmi engedélyezést, ignorálták a civileket. Ő jobban adna a szavukra, még ha ez le is lassítja a folyamatokat. Azt mondta, az élő környezet politikája új hazafiasságot is jelent, mert a föld, a víz, az erdő és a táj az alapja annak, hogy mennyit termel egy ország.

Gajdos időközben bejelentette helyettes államtitkárát, mint fogalmazott, Sipos Katalin biológus a WWF Magyarország igazgatói székéből ül át a minisztériumba, hogy „a kormányzati munkát választva tudományos és szakmai alapokon újítsa meg a hazai természetvédelmet”. Gajdos szerint Sipos „személye a garancia a civil partnerségre és arra, hogy döntéseinket kizárólag tudományos alapokon, a gyermekeink jövője érdekében hozzuk meg”.