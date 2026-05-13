Görög Zita egy vécékefébe énekelve, az NKA-botrányra, Tóth Gabira és Balásy Gyulára utalgatva gyűjt pénzt hátrányos helyzetű gyerekeknek

„Ahogy az elmúlt hetekben megtudhattuk, a kultúra ízlés kérdése. Éppen ezért több művészeti ágazatban szeretném bemutatni relevanciámat. Fogadjátok sok szeretettel a következő műsorcsokrot” – kezdi videóját Görög Zita, aki ezután egy vécékefét mikrofonként használva, az Eye of the Tiger dallamára –ezzel erősen utalva Tóth Gabi korábbi Fidesz kongresszusos előadására – énekelte el nekünk azt, hogy: „Kell 7 busz, hogy el tudjam vinni ezeket a gyerekeket moziba. Sajnos nincs tömegközlekedés ebbe a négy faluba.”
Majd mulatósra váltva és Balásy Gyulára és más, a NER-ben meggazdagodottak életstílusára utalgatva azzal folytatta az énelést:
„Majd ha nékem sok pénzem lesz, lebegő házat építek a hegybe. Úgy elszállok, mint a fecske, Birkin baggel, magán jettel. Amerre én járok, Lamborghini vár, irigylik a közpénzt, amit költök rád, de én a közpénzt nem sajnálom, mozibuszra felajánlom.”
A bohóckodás után a korábban modellként dolgozó Görög Zita elmondta, hogy terveik szerint május 28-án „331 hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket” szeretnének „a miskolci moziba eljutattni négy olyan faluból, ahonnan nincs tömegközlekedés”.
„Ezek a gyerekek még életükben nem voltak moziban, legalábbis a többségük biztosan. Életre szóló élményt okoznátok nekik azzal, hogy ha a hét busznak a költségébe be tudnátok szállni” – mondta Görög, aki videóját egy hosszabb írott szöveggel is kiegészítette. Ebben úgy fogalmazott, szerinte még mindig elviselhetőbben énekel annál, „ahogy az elmúlt években, évtizedekben bántak a közpénzekkel”.
„Épp annyira pusztító előadásmódot választottam, amennyi pusztítás történt a gyermekvédelemben, az egészségügyben vagy a különböző művészeti ágazatokban.”
„A történet egyszerű. Ritkán kapunk akkora lehetőséget, hogy 4 falu tanulóit vihessük el moziba. Persze el is fogadtuk! Aztán bekértük az első ajánlatot 7 buszra, ami 2,2 millió forint volt. És pont. Mivel a környéken nincs más busztársaság, amely ennyi járművel rendelkezne” – írta Görög Zita, akinek két buszt és 500 ezer forintot már sikerült szereznie.
Azt mondta, nem akarnak megállni a mozinál, még több programra – színházba, múzeumba, koncertre – szeretnék elvinni a gyerekeket.
„Ezek a kölykök, tényleg alig jártak valahol. Legtöbben még a szomszéd faluban sem.” Görög Zita ezért most további segítséget kér: „
Görög Zita korábban is beszólt már a Birkin-táskás NER-feleségeknek, akkor a Bethesda Gyermekkórház lépcsőjén ülve, egy „Nem Birkinre gyűjtünk” feliratú táblát tartva szeretett volna pénzt gyűjteni 2 db, kerekesszékes gyermekek szállítására alkalmas autóbuszra. A posztot akkor az elsők között lájkolta Orbán Ráhel, az akkori miniszterelnök lánya.
