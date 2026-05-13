Karácsony Gergely: Tíz amerikai város is csatlakozott a Szabad Városok Szövetségéhez

„A Budapestről indult kezdeményezés globálissá vált: tíz amerikai város is csatlakozott a Budapest–Pozsony–Varsó–Prága főpolgármesterei által létrehozott Szabad Városok Szövetségéhez (Pact of Free Cities).”

- írta Karácsony Gergely főpolgármester Facebook oldalán. Karácsony arról is írt, hogy a Szabad Városok Szövetségét még 2019-ben hozták létre, akkor Budapesten, Varsóban, Pozsonyban és Prágában is a progresszív városvezetést jobboldali populista kormányok szorongatták. Ma a Szövetségnek már 35 európai város a tagja, például Kijev és Párizs is, most Pozsonyban pedig tíz amerikai város is csatlakozott: Beaverton, Boston, Chicago, Cincinnati, Cleveland, Montgomery, Oklahoma City, San Antonio, San Diego, Seattle.

A pozsonyi találkozó eredményeképp létrejött Budapesten a Szabad Városok Szövetségének állandó irodája is, ezt Pilz Olivér vezeti majd.