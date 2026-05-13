Két év börtönt kapott Matthew Perry drogfüggőségi tanácsadója a színész halála miatt

Két év börtönbüntetésre ítéltek egy férfit, akinek a bíróság szerint köze volt Matthew Perry színész túladagolás okozta halálához.

Az öt vádlott egyike, Erik Fleming a „Ketaminkirálynőként” emlegetett los angelesi nőtől szerezte be a műtéti érzéstelenítőként használt ketamint, majd továbbadta azt a színésznek. Az 56 éves drogfüggőségi tanácsadó 2024 augusztusában bűnösnek vallotta magát ketamin terjesztésére irányuló összeesküvés egyik vádpontjában.

A szövetségi bíró emellett három év felügyelet melletti szabadlábra helyezésre és 200 dolláros pénzbírságra is ítélte Fleminget.

Perryt 2023 októberében találták holtan dél-kaliforniai otthonának udvari jakuzzijában. Halálát a ketamin akut hatása okozta.

Az amerikai hatóságok szerint Fleming egyike annak az öt embernek – köztük orvosoknak és a színész asszisztensének –, akik ketaminnal látták el Perryt, és profitszerzés céljából kihasználták drogfüggőségét, ami végül túladagolásos halálához vezetett.

A drogfüggőségi tanácsadó a negyedik elítélt az évek óta húzódó ügyben. Mindannyian bűnösnek vallották magukat a szövetségi eljárásban. A múlt hónapban a 42 éves Jasveen Sanghát, azaz a „Ketaminkirálynőt” 15 év börtönbüntetésre ítélték, mert olyan drogokat adott el, amelyek a színész halálához vezettek. Dr. Salvador Plasenciát, aki Perry halála előtti hetekben szintén ketaminnal látta el a színészt, decemberben 30 hónap börtönbüntetésre ítélték.

Dr. Mark Chavezt, azt a kaliforniai orvost, aki eladta a ketamint Perrynek, szintén decemberben ítélték el: nyolc hónap házi őrizetet és három év felügyelet melletti szabadlábra helyezést kapott.

Kenneth Iwamasát, Perry személyi asszisztensét, aki együtt élt a színésszel, és akit azzal vádolnak, hogy ketamint adott be neki injekció formájában, május 27-én fogják elítélni, miután bűnösnek vallotta magát halált okozó ketaminterjesztésre irányuló összeesküvés egyik vádpontjában. (BBC)