Magyar Péter Lázár minisztériumát foglalja el

„Ahogy korábban jeleztem, nem költözöm be a Karmelita Palotába. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten, az Alkotmány utca 5. szám alatt lesz. Ez az épület eddig Építési és Közlekedési Minisztériumként szolgált” – jelentette be Magyar Péter miniszterelnök, aki szerint „szimbolikus, hogy a Miniszterelnökség címe az Alkotmány utca lesz”.

Egy fotót is posztolt a helyszínről, és jelezte, hogy a képen látható teremben tartják a jövőben a kormányüléseket. Leszámítva a május 13-i, első kormányülést, ami Ópusztaszeren lesz.

Fotó: Magyar Péter/Facebook
Herczeg Márk
