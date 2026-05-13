Márciusban ismét tudott nőni a magyar építőipar, de a szerződésállomány már alig nagyobb az egy évvel ezelőttinél

Két visszaesést hozó év eleji hónap után márciusban az építőipari termelés volumene a nyers adatok szerint 3,9 százalékkal tudott növekedni előző év azonos időszakához mérten, munkanaphatástól megtisztítva pedig 2 százalékos volt a növekedés mértéke a KSH friss közlése szerint. Az adatok azt is jelentik egyben, hogy tovább folytatódik a fűrészfogazásra hajló teljesítmény az ágazatban, vagyis néhány emelkedést hozó hónap után visszaesik egy-két hónapig a teljesítmény. Februárhoz mérten mindössze 0,5 százalékkal volt nagyobb az ágazat teljesítménye.

A KSH szerint mindkét építményfőcsoport termelése tudott nőni, az épületeké 4,4, az egyéb építményeké pedig 3 százalékkal. Az ágazatokat nézve pedig így alakult a teljesítmény:

az épületek építése 5,4 százalékkal nőtt,

az egyé építmények építése 8,3 százalékkal visszaesett,

a speciális szaképítés termelése pedig 7,3 százalékkal volt nagyobb az egy évvel korábbinál.

A szerződések viszont kezdenek kifutni, hiszen míg a korábbi hónapokban 10, 20, de akár 40 százalékkal is meghaladta a szerződésállomány az egy évvel korábbit, márciusban ez már csak 4,8 százalék volt. Ezen belül egyébként az épületek építésére vonatkozó szerződések 19,2 százalékkal estek vissza, az egyéb építmények építésére vonatkozó szerződések állománya viszont 26,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit.

Az év első negyedévének egészét nézve 4,2 százalékos az elmaradás az előző év azonos időszakinál. Akkor egyébként kicsivel még rosszabb volt a helyzet, hiszen 5,7 százalékos visszaesést mért a KSH.