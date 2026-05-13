Megszűnt a NAV-elnök megbízatása a kormányváltással

Megszűnt a megbízatása, nem Vágujhelyi Ferenc már a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnöke – erősítette meg a Telex megkeresésére a NAV. Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesülete (MKOE) alelnöke már kedden arról írt Facebookon, hogy „leköszönt a korrupcióval alaposan gyanúsítható Vágújhelyi Ferenc a NAV éléről”.

A NAV Telexnek küldött válaszában a törvényi rendelkezésekkel magyarázta a váltást: „A NAV vezetőjére vonatkozó közjogi szabály (NAV törvény 6. § (1) bekezdése) 2016. január 1-jétől megváltozott. Azóta a NAV vezetője/elnöke államtitkárként látja el ezt a feladatot.”

Mert ahogy írták, „az államtitkár megbízatása megszűnik a miniszterelnök megbízatásának megszűnésével. Ezért 2026. május 13-tól az államtitkári kinevezésig a hatályos, helyettesítésre vonatkozó szabályok érvényesek”.