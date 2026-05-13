Mindezt már számon lehet kérni a Magyar-kormányon

Május 13-ra lezárult az átadás-átvétel, Magyarországnak 16 év után új rendszere, kormánya, esélye van. Az április 12-én kezdődött és május 9-én lezárult buli és interregnum után minden minisztert kinevezett a köztársasági elnök, így nekiállhatnak a munkának.

Hogy a miniszterek mit terveznek csinálni, arról hétfőn-kedden a parlamenti bizottságokban lezajlott meghallgatásokon beszámoltak. Volt, aki részletekbe ment, és komplett, száznapos akciótervet prezentált, mint Lannert Judit oktatási miniszter, mások, például Orbán Anita külügyminiszter, diplomatikusabban és homályosabban fogalmaztak.

Érdekes lesz végigkövetni, hogy mi lesz ezekből a konkrét és kevésbé konkrét tervekből. De ennél is érdekesebb lesz arra figyelni, hogy a választóknak korábban tett ígéretekből mi valósul meg. Az áprilisban a Tiszára szavazó több mint 3,3 millió ember abban a szerencsés helyzetben van, hogy a kormánypárt a kampányban nagyon szerette volna bemutatni, hogy kormányképes, és egy 243 oldalas dokumentumban szépen összeszedte, hogy hatalomra jutásuk esetén mihez kezdenének az országgal.

Most, hogy a Tisza már hatalmon van, érdemes elővenni „A működő és emberséges Magyarország alapjai” című egykori párt-, ma már kormányprogramot, és végigfutni.