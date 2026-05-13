Németh Balázs hirtelen elkezdett aggódni a közmédia függetlenségéért

Németh Balázs újdonsült fideszes országgyűlési képviselő, az M1 korábbi híradósa két posztban kelt ki amiatt, hogy Sulyok Tamás köztársasági elnök nem szerepelt az MTI fotóin, amikor a Tisza-kormány miniszterei a Sándor-palotában átvették megbízóleveleiket. Magyar Péter a választások óta többször is követelte Sulyok Tamás államfő lemondását arra hivatkozva, hogy az Orbán-kormány bábelnöke, és azt is kérte tőle, hogy ne fotózkodjon az új miniszterekkel.

Sulyok Tamás Bóna Szabolcs mellé még beállt, de a végeredményre ez nem volt hatással
Fotó: Magyar Péter Youtube

Az élő közvetítésen az látszott, hogy az új miniszterek egyesével kimennek az államfőhöz, átveszik a dokumentumot, kezet ráznak vele, majd odébb mennek és fura szögbe állnak be Magyar Péterrel azért, hogy Sulyok ne legyen a képeken. Sulyok az első fényképre, Bóna Szabolcs mellé még besasszézott, de az MTI által kiadott képen ez nem látszik. A többinél a köztársasági elnök már nem is próbálkozott.

Erre reagált így kedden Németh Balázs: „Itt a szabad közmédia. Három nappal az új miniszterelnök beiktatása után máris ízelítőt kapott az ország a Magyar Péter-féle közmédia működéséről!” Azt írta, az „MTI vélhetően politikai utasításra levágta Sulyok Tamás hivatalban levő államfőt a Magyar Péterrel és Bóna Szabolcs miniszterrel készült közös fotóról”.

Az ügyet egyenesen „az 1990 óta eltelt időszak egyik legsúlyosabb sajtószabadságot érintő botrányának” nevezte a közmédia egykori arca.

Szerdán is posztolt az ügyben, azt írta: „Időközben az az információ is eljutott hozzám, hogy az MTI fotósa több olyan képet is készített kedden a Sándor-palotában, amelyen szerepel Sulyok Tamás, ám - alighanem a felálló új kormány politikai nyomására - egyik ilyen fotót sem hozták nyilvánosságra.”

Azért a háborúban született és a hatalom szolgálatába állított, kézi vezérléssel irányított közmédiáért aggódik Németh, ahol ezerszám járattak le embereket konkrét hazugságokkal, és ami a rendszer egyik szimbóluma volt. Nem csoda, hogy rengeteg tüntetés volt ellene, és Magyar Péter azzal kampányolt, hogy fel fogják függeszteni a hírszolgáltatását, amíg nem konszolidálódik a helyzet.

