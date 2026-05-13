Nemzeti oldal helyett nemzeti kormány

TISZA

Hétfő este a Karmelita után a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Belügyminisztérium épületeinek luxuskörülményeit is megtekintették Magyar Péterék, Vitézy Dávid is megdöbbent (Pintér Sándorék viszont büszkélkedtek utolsó közleményükben). Megszereztük a műalkotások listáját, nem szerénykedtek Orbánék, kiemelkedő festmények között dolgoztak a Karmelitában.

Másnap délre lezavarták a miniszterjelölti meghallgatásokat. Tuzson Bence szerint hasonló időkorlát még sosem volt a magyar parlamentarizmus történetében, pedig fideszes többség idején is előfordult pár perces kérdezési időkeret a miniszterjelölti meghallgatásokon.

A miniszterek elmentek a Sándor-palotába, ahol Sulyok Tamás magányosan ácsorogva nézte végig, ahogy az új miniszterek direkt úgy állnak be fotóra, hogy ő ne látszódjon, délután pedig megalakult az új kormány. Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter keményen kiosztotta a fideszes Tuzson Bencét a meghallgatásán. Ezek voltak a miniszterek legfontosabb ígéretei. A frissen megismert államtitkárok között OTP-s menedzser, corvinusos adjunktus és online marketinges is van. Az első ülést Ópusztaszeren tartják.

Rubovszky Rita az egyház nevében fog tárgyalni az állami szervekkel az oktatást és nevelést érintő ügyekben.

Karikó Katalin épp egy tejfölös pult mellett állt Philadelphiában, amikor Hegedűs Zsolt tanácsadónak kérte fel.

Magyar Péter és Gulyás Gergely kölcsönösen hazugsággal vádolják egymást.

Jalja azt írta, a Kossuth téri fellépése volt az eddigi legőrültebb, leghihetetlenebb mellékküldetése.

NER

Interjút készítettünk Fülöp Botonddal, a Vidéki prókátorként ismert ügyvéddel, aki kirobbantotta a kegyelmi botrányt.

A fideszes képviselőknek mintha nem tűnt volna fel, hogy már nem ők vannak hatalmon: Pócs János és F. Kovács Sándor olyan „interjút” „adott”, ami alapján nemhogy nem újul meg a Fidesz kommunikációja, hanem a vadhajtásokos irányt kijelölő pártelnököt gyorsítva követik az intellektuális szakadékba.

Interjú helyett a TEK századosa megnézette a kamerák gyári számát, hogy „nem-e körözött” – önkényesen akadályozták az újságírókat, hogy Szijjártót kérdezzék, most a TEK-nek újra kell vizsgálni az ügyet.

Uj Péter értékelte Linczényi Márkó hídépítő teljesítményét.

A posztokat már elkezdték leépíteni a Megafonnál.

Romanowski is elmenekülhetett Magyarországról, Lengyelország magyarázatot követel.

Négyen szerepeltek a leggazdagabb magyarok 10-es toplistáján 2010-ben is és tavaly is.

Végelszámolják a Gazdálkodj Okosan DPK-tag Szabó Zsófi egyik cégét, ami el sem jutott érdemi üzleti aktivitásig.

Több százmilliós állami pénzt kapott Szijjártó húgának és sógorának a cége.

KÜLFÖLD

Milliárdos pénzmosással gyanúsították meg Andrij Jermakot, az ukrán elnök volt első számú bizalmasát. Közben a tűzszünetnek vége, ismét intenzíven lövik egymást az oroszok és az ukránok, pedig a Kreml szerint hamarosan lezárják a háborút. Egyébként nyugati hadsereg torpedózhatott meg egy nukleáris reaktorokat szállító orosz hajót: Észak-Korea titkos tengeralattjáró-programjában akart segíteni Putyin, de ez nagyon nem tetszett a NATO-nak.

Vlagyimir Putyin és Dmitrij Peszkov 2025. augusztus 15-én Alaszkában Fotó: Gavriil Grigorov/AFP

Az ENSZ szerint egyelőre nincs jele annak, hogy egy nagyobb hantavírus-járvány kezdetét látnánk, de mivel a vírusnak hosszú a lappangási ideje, a következő hetekben több új esetre is fény derülhet.

Keir Starmer helyzete egyre reménytelenebb, saját képviselői követelik a brit miniszterelnök lemondását a pocsék munkáspárti eredmény miatt.

Trump most éppen Venezuelát akarja 51. tagállamként az USA-hoz csatolni.

Máris dőlnek a rekordok, januártól áprilisig 150 millió hektárnyi földet perzseltek fel a tüzek világszerte.

Von der Leyen is korlátozná az európai gyerekek közösségimédia-használatát.

