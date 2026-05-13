Nemzeti oldal helyett nemzeti kormány

reggel 4

Derült reggelt! Ismét itt a 444 napindító hírlevele – de van több is – az elmúlt nap legfőbb cikkeivel, híreivel.

TISZA

Hétfő este a Karmelita után a Miniszterelnöki Kabinetiroda és a Belügyminisztérium épületeinek luxuskörülményeit is megtekintették Magyar Péterék, Vitézy Dávid is megdöbbent (Pintér Sándorék viszont büszkélkedtek utolsó közleményükben). Megszereztük a műalkotások listáját, nem szerénykedtek Orbánék, kiemelkedő festmények között dolgoztak a Karmelitában.

Fotó: Magyar Péter/Facebook

Másnap délre lezavarták a miniszterjelölti meghallgatásokat. Tuzson Bence szerint hasonló időkorlát még sosem volt a magyar parlamentarizmus történetében, pedig fideszes többség idején is előfordult pár perces kérdezési időkeret a miniszterjelölti meghallgatásokon.

A miniszterek elmentek a Sándor-palotába, ahol Sulyok Tamás magányosan ácsorogva nézte végig, ahogy az új miniszterek direkt úgy állnak be fotóra, hogy ő ne látszódjon, délután pedig megalakult az új kormány. Ruff Bálint, a Miniszterelnökséget vezető miniszter keményen kiosztotta a fideszes Tuzson Bencét a meghallgatásán. Ezek voltak a miniszterek legfontosabb ígéretei. A frissen megismert államtitkárok között OTP-s menedzser, corvinusos adjunktus és online marketinges is van. Az első ülést Ópusztaszeren tartják.

NER

Interjút készítettünk Fülöp Botonddal, a Vidéki prókátorként ismert ügyvéddel, aki kirobbantotta a kegyelmi botrányt.

Fotó: Kristóf Balázs/444

A fideszes képviselőknek mintha nem tűnt volna fel, hogy már nem ők vannak hatalmon: Pócs János és F. Kovács Sándor olyan „interjút” „adott”, ami alapján nemhogy nem újul meg a Fidesz kommunikációja, hanem a vadhajtásokos irányt kijelölő pártelnököt gyorsítva követik az intellektuális szakadékba.

Interjú helyett a TEK századosa megnézette a kamerák gyári számát, hogy „nem-e körözött” – önkényesen akadályozták az újságírókat, hogy Szijjártót kérdezzék, most a TEK-nek újra kell vizsgálni az ügyet.

  • Uj Péter értékelte Linczényi Márkó hídépítő teljesítményét.
  • A posztokat már elkezdték leépíteni a Megafonnál.
  • Romanowski is elmenekülhetett Magyarországról, Lengyelország magyarázatot követel.
  • Négyen szerepeltek a leggazdagabb magyarok 10-es toplistáján 2010-ben is és tavaly is.
  • Végelszámolják a Gazdálkodj Okosan DPK-tag Szabó Zsófi egyik cégét, ami el sem jutott érdemi üzleti aktivitásig.
  • Több százmilliós állami pénzt kapott Szijjártó húgának és sógorának a cége.

KÜLFÖLD

Milliárdos pénzmosással gyanúsították meg Andrij Jermakot, az ukrán elnök volt első számú bizalmasát. Közben a tűzszünetnek vége, ismét intenzíven lövik egymást az oroszok és az ukránok, pedig a Kreml szerint hamarosan lezárják a háborút. Egyébként nyugati hadsereg torpedózhatott meg egy nukleáris reaktorokat szállító orosz hajót: Észak-Korea titkos tengeralattjáró-programjában akart segíteni Putyin, de ez nagyon nem tetszett a NATO-nak.

Vlagyimir Putyin és Dmitrij Peszkov 2025. augusztus 15-én Alaszkában
Fotó: Gavriil Grigorov/AFP

Az ENSZ szerint egyelőre nincs jele annak, hogy egy nagyobb hantavírus-járvány kezdetét látnánk, de mivel a vírusnak hosszú a lappangási ideje, a következő hetekben több új esetre is fény derülhet.

  • Keir Starmer helyzete egyre reménytelenebb, saját képviselői követelik a brit miniszterelnök lemondását a pocsék munkáspárti eredmény miatt.
  • Trump most éppen Venezuelát akarja 51. tagállamként az USA-hoz csatolni.
  • Máris dőlnek a rekordok, januártól áprilisig 150 millió hektárnyi földet perzseltek fel a tüzek világszerte.
  • Von der Leyen is korlátozná az európai gyerekek közösségimédia-használatát.

Egyedülálló virtuális kiállítást nyitott a Transparency International Magyarország!

Magyarország már négy éve az Európai Unió legkorruptabb tagállama. A Transparency International Magyarország formabontó módon hívja fel a figyelmet erre a tényre. A Korrupt tér kiállítás a művészetet és a modern technológiát ötvözve, a kiterjesztett valóság (AR – Augmented Reality) segítségével mutatja be Magyarország legismertebb korrupciós botrányait.

A tárlaton kilenc egyedi, virtuálisan megjelenő műalkotás várja az érdeklődőket május 30-ig. Megtekintésükhöz csupán egy beépített kamerával rendelkező okoseszközre van szükség, melynek képernyőjén keresztül tárulnak fel a szobrok, melyek teljesen körbejárhatók. Minden műalkotáshoz angol és magyar audiokalauz is tartozik, utóbbi Lengyel Tamás színész és aktivista tolmácsolásában.

Részletes felhasználói útmutató a kiállításhoz ezen a linken érhető el. A személyi jövedelemadó civileknek felajánlható 1%-ról május 20-ig lehet rendelkezni. A TI Magyarország Alapítvány adószáma: 18192744-2-41

Milliárdos pénzmosással gyanúsították meg Andrij Jermakot, az ukrán elnök volt első számú bizalmasát

A Zelenszkij-adminisztráció exvezetője 3 milliárd forintnyi hrivnya tisztára mosásában lehet sáros.

Gazda Albert
külföld

Starmer helyzete egyre reménytelenebb

Hatalmas pofont kapott a Munkáspárt a múlt heti önkormányzati választáson. A párttagság már nemigen bízik Keir Starmerben, elmozdítani azonban nem olyan könnyű, így a kormányfő egyelőre kitart. Vajon meddig?

Inkei Bence
külföld

OTP-s menedzser, corvinusos adjunktus és online marketinges is van a Tisza kedden megismert államtitkárai között

A keddi meghallgatásra is elhoztak néhány államtitkárjelöltet a miniszterjelöltek, és néhányukról még az is kiderült, hogy mivel foglalkoznak majd a kormányban.

Bódog Bálint
belföld

Trump most éppen Venezuelát akarja 51. tagállamként az USA-hoz csatolni

Grönland, Kanada, Kuba és Panama képzeletbeli annektálása után.

Kolozsi Ádám
külföld

Képeken, ahogy megérkeznek a miniszterjelöltek a Sándor-palotába

A miniszterjelöltek többsége autóval érkezett, de Hegedűs Zsolt, Gajdos László és Vitézy Dávid gyalog sétált a Sándor-palotához.

Németh Dániel, Molnár Kristóf
POLITIKA

Helyrehozni az elmúlt 16 év bűneit, visszaállítani a jogállamot, átalakítani az adókat - íme a keddi miniszterjelölti meghallgatások legfontosabb ígéretei

Hat bizottság, hét meghallgatás, rengeteg terv.

Bódog Bálint, Takács Lili, Benics Márk, Diószegi-Horváth Nóra, Haász János
POLITIKA
Videó

Ruff Bálint: A legkeményebb korrupcióellenes szabályok lesznek, amit Magyarország valaha is látott

Ritkán látni olyan hangulatú parlamenti meghallgatást, mint Ruff Bálint szereplését az igazságügyi bizottság előtt. Elmondta, mit látott Rogán irodájában, aztán jött az összecsapás Tuzson Bencével.

plankog, Kovács Bendegúz
video
Videó

Fülöp Botond: Nem töltött el örömmel, hogy Novák Katalinnak le kellett mondania

Két éve egy vidéki ügyvéd vette észre azt a kúriai határozatot, amelyből aztán kibontakozott a kegyelmi ügy. Ez az ügyvéd népszerű Facebook-oldalt is indított, de eddig nem derült ki, ki ő.

Kaufmann Balázs, Kristóf Balázs
POLITIKA

„Sikeres a Belügyminisztérium épületlátogatási programja” – szól Pintérék utolsó közleménye, miután a Tisza videós bejárást tartott a pénzszórásról

„Az épület történelmi jelentősége és a felújított terek látványa iránti folyamatos érdeklődés visszaigazolja a kezdeményezés létjogosultságát.”

Herczeg Márk
képzavar

Magyar Péter rábukkant a magyar Ceausescuk világára a Belügyminisztérium és a Miniszterelnöki Kabinetiroda épületeiben

„Urizálás, kivagyiság egy kifosztott országban a gazdasági válság és az Európa-rekorder infláció idején.”

Gazda Albert
POLITIKA

Leggazdagabb magyarok: kegyencek és kegyvesztettek toplistái Mészáros Lőrinccel, akinek 284 400 százalékkal nőtt a vagyona Orbán rendszerében

Négyen szerepeltek a leggazdagabb magyarok 10-es toplistáján 2010-ben is és tavaly is. Mészáros még a 100-as listára is csak 2014-ben került, a NER-ben ép ésszel felfoghatatlan tempóban nőtt a vagyona.

Haász János
gazdaság

Ruff Bálint, pénz- és igazságügyek: délre lezavarták az összes miniszterjelölti meghallgatást

A délután négykor kezdődő plenáris ülésen már esküt is tesznek az új miniszterek, megalakul Magyar Péter kormánya. Hat bizottság hét miniszteri meghallgatást tart ma.

Haász János
belföld

Vitézy Dávid: Amit tegnap a Várban láttunk Magyar Péterrel, teljesen megdöbbentett

Szerinte olyan mértékű a nagyzolás, amit egy svájci minisztériumban is nehéz lenne elképzelni.

Fődi Kitti
POLITIKA

Pert vesztett az ex-telexes újságírókkal szemben a TEK főigazgatója

Interjú helyett a TEK századosa megnézette a kamerák gyári számát, hogy „nem-e körözött” – önkényesen akadályozták az újságírókat, hogy Szijjártót kérdezzék, most a TEK-nek újra kell vizsgálni az ügyet.

Kolozsi Ádám
belföld

Megérkeztek a Sulyok-mentes miniszteri fotók, Magyaréknak még a fura végeredmény is megérte, csak ne legyen a képeken az államfő

Szögből, távolról, nem a kamerába nézve, nem középen. De a lényeg, hogy nincs a képen senki más.

Rovó Attila
POLITIKA

Végelszámolják Szabó Zsófi egyik cégét, ami el sem jutott érdemi üzleti aktivitásig

A fideszes kampányrendezvények rendszeres szereplője tagja volt a Gazdálkodj Okosan DPK-nak is.

Gazda Albert
POLITIKA

A fideszes képviselőknek mintha nem tűnt volna fel, hogy már nem ők vannak hatalmon

Pócs János és F. Kovács Sándor olyan „interjút” „adott”, ami alapján nemhogy nem újul meg a Fidesz kommunikációja, hanem a vadhajtásokos irányt kijelölő pártelnököt gyorsítva követik az intellektuális szakadékba.

Herczeg Márk
parlament

Von der Leyen is korlátozná az európai gyerekek közösségimédia-használatát

„A közösségi médiában való részvétel alsó korhatáráról szóló vitát nem lehet tovább figyelmen kívül hagyni” – mondta.

Székely Sarolta
külföld

Az ENSZ szerint egyelőre nincs jele annak, hogy egy nagyobb hantavírus-járvány kezdetét látnánk

Viszont mivel a vírusnak hosszú a lappangási ideje, a következő hetekben több új esetre is fény derülhet. Ezért a helyzet bármikor megváltozhat.

Székely Sarolta
külföld

Karikó Katalin épp egy tejfölös pult mellett állt Philadelphiában, amikor Hegedűs Zsolt tanácsadónak kérte fel

Volt viszont két feltétele is a Nobel-díjas biokémikusnak.

Székely Sarolta
ÉLET

Megszereztük a műalkotások listáját: nem szerénykedtek Orbánék, kiemelkedő festmények között dolgoztak a Karmelitában

Magyar Péter hétfőn este tartott idegenvezetést a Várban a kiürített Karmelitában és Rogán Antal egykori munkahelyén.

Haszán Zoltán, Szily László
MŰVÉSZET

Jalja szerint a Kossuth téri fellépése volt az eddigi legőrültebb, leghihetetlenebb mellékküldetése

Üzent a magyaroknak Georgina Revell brit énekesnő, akinek a dalára Hegedűs Zsolt kétszer is vadul táncra perdült.

Herczeg Márk
popzene

A tűzszünetnek vége, ismét intenzíven lövik egymást az oroszok és az ukránok

Amint éjfélkor lejárt a Trump-féle leállás, újraindultak a drón- és rakétatámadások.

Gazda Albert
háború

A Kreml szerint az ukrajnai háború lezárása valóban közeledik

Putyin is ezt mondta, Zelenszkij viszont azt, hogy Oroszországnak nem áll szándékában befejezni a háborút.

Herczeg Márk
háború

A posztokat már elkezdték leépíteni a Megafonnál

Április 12. óta a fideszes influenszerek aktivitása a korábbi szint nem egészen ötödére esett vissza. Apáti Bence és Deák Dániel elhalkulása a többiekhez képest is feltűnő. Miről posztolnak a megafonosok, amikor mégis megszólalnak?

Balogh Boglárka, Molnár Csaba
Média

Fideszes többség idején is előfordult pár perces kérdezési időkeret a miniszterjelölti meghallgatásokon

Tuzson Bence szerint hasonló időkorlát még sosem volt a magyar parlamentarizmus történetében. Valójában elég 2022-ig visszamenni, és szigorúbbat is találunk.

Neuberger Eszter
Politika/gazdaság

Magyar Péter: Gulyás Gergely hazudott – Gulyás Gergely: A miniszterelnök hazugsággal vádol, noha ő állít valótlant

Nem feltétlenül értenek egyet a pénzügyi kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban.

Gazda Albert
POLITIKA

Rubovszky Rita az egyház nevében fog tárgyalni az állami szervekkel az oktatást és nevelést érintő ügyekben

Kinevezték az MKPK oktatási bizottságának főtanácsadójává.

Gazda Albert
POLITIKA

Sulyok magányosan ácsorogva nézte végig újra és újra, hogy az új miniszterek direkt úgy állnak be fotóra, hogy ő ne látszódjon a képen

Folytatódik az abszolút filmszínház, főszerepben ezúttal a látószög.

Rovó Attila
POLITIKA

Magyar Péter: Még jó, hogy Rogán Antal „parasztgyerek és ezért nem tudott urizálni”. Mi lett volna, ha tudott volna?

Így néz ki Rogán Antal exminisztériumának épülete belülről az új miniszterelnök videója szerint.

Gazda Albert
POLITIKA

Nyugati hadsereg torpedózhatott meg egy nukleáris reaktorokat szállító orosz hajót

Észak-Korea titkos tengeralattjáró-programjában akart segíteni Putyin, de ez nagyon nem tetszett a NATO-nak - állítja a CNN.

Kolozsi Ádám
külföld

Megalakult az új kormány, Magyar Orbánék szemére vetette a luxizást

Letették a parlamentben az esküt a miniszterek. Orbán Anita lesz Magyar helyettese.

Windisch Judit
POLITIKA

Magyar Péter: Íme Pintér Sándor eltitkolt 100 milliárdos luxusminisztériuma

A miniszterelnök megosztotta azt a videót is, amit a Belügyminisztériumban forgatott.

Herczeg Márk
POLITIKA

Ópusztaszeren tartják az első kormányülést

A kormány dönt a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljeskörű átvilágításáról, és elkezd tárgyalni az Alaptörvény és több fontos jogszabály módosításáról.

Herczeg Márk
POLITIKA

Romanowski is elmenekülhetett Magyarországról, Lengyelország magyarázatot követel

Szerbia felé menekíthették ki a sikkasztással és bűnszervezet létrehozásával vádolt volt minisztert. Most már mindketten Amerikában lehetnek.

Kolozsi Ádám
külföld

Máris dőlnek a rekordok, januártól áprilisig 150 millió hektárnyi földet perzseltek fel a tüzek világszerte

Nem túl jók a kilátások ebben az évben, hiszen a körülmények várhatóan rosszabbodni fognak.

Gazda Albert
külföld

Pillantás a buborékhídról

Linczényi veszélyesnek tűnő morális hídépítési bravúrja vs. József Attila. Egyszerűbben: „Na, ne szórakozzunk már!”

Uj Péter
vélemény

G7: Több százmilliós állami pénzt kapott Szijjártó húgának és sógorának a cége

A Szijjártó alá tartozó Eximbank is támogatta őket.

Kolozsi Ádám
gazdaság