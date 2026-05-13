Niedermüller Péter távozik a DK-ból

„A legutóbbi országgyűlési választások eredménye azt mutatja, hogy a magyar társadalom nem tart igényt arra a politikára, amit a DK kínált. A DK most újjá akarja szervezni magát. Nem vitatom, hogy ez jogos igény, de én ebben a folyamatban már egyszerű párttagként sem kívánok részt venni. Nehéz szívvel mondok búcsút, de ezt tartom helyesnek. Meggyőződésem ugyanis, hogy alapjaiban kell újragondolni a baloldali politika lehetőségeit Magyarországon. Én ma abban hiszek, hogy ennek elsődleges terepe nem a pártpolitika, hanem egy szélesebb társadalmi mozgalom és új közösségek építése lehet” – írja bejegyzésében Niedermüller Péter, aki közölte, „hosszas mérlegelés után” két napja értesítette Dobrev Klárát, hogy elhagyja a pártot, aminek alapító tagja, alelnöke és EP-képviselője volt.

Fotó: Németh Dániel/444

Niedermüller úgy fogalmazott, továbbra is hiszi, „hogy szükség van morális alapokon nyugvó, demokráciát, társadalmi igazságosságot, befogadó társadalmat hirdető, a liberális és zöld elveket tiszteletben tartó baloldali politikára”.

„De be kell látnom, valamit rosszul csináltunk, valami nagyon félre csúszott.”

