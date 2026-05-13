Orbán Anita holnap délelőttre berendelte az orosz nagykövetet

Holnap délelőttre berendelték Oroszország nagykövetét a külügyminisztériumba, jelentette be Magyar Péter az ópusztaszeri kormányülés után (közben) tartott sajtótájékoztatón. Magyar arról is beszélt, hogy magyar vasutasoknak is óvóhelyre kellett menniük Csopnál, de azóta már hazatértek Magyarországra.

Ahogy mi is megírtuk, heves orosz dróntámadások érték Kárpátalját, robbanás rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron is. Helyi információk szerint ismét légiriadó van a térségben.

Újszerű élmény lesz ez a Magyarországra akkreditált orosz nagykövetnek, Szijjártó Péter külügyminisztersége alatt nem volt sok jelenése a Bem téren, sem a külügyminisztérium informatikai rendszerének meghekkelése, se Munkács rakétázása, se az 1956-os forradalmat elhazudó orosz tankönyvek nem adtak elég indokot az előző külügyminiszternek, hogy számon kérje az orosz nagykövetet, Szijjártó inkább az ukrán nagykövetet szerette berendelni.