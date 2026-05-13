Orbán Balázs rettenetesen sajnálja, hogy a 40 év alattiakat teljesen elveszítették, és emiatt ilyen helyzetbe hozták a jobboldalt

A Fidesz bukott kampányfőnöke (jelenleg parlamenti, de hamarosan EP-képviselője), Orbán Balázs egy hónappal a nagy választási vereség után a Patrióta Inkább itt beszéljük meg című műsorában beszélt a választási vereség okairól.

Orbán Viktor eddigi politikai igazgatója azt mondta, nem kapott fejmosást a bukás után, inkább az okokat keresték, ezzel meg kellett várni az első kutatási eredményeket. (Hogy ugyanazok kutattak-e, akik az akkori kormányoldalnak sima Fidesz-győzelmet mértek, az nem derült ki.) Az egyik az – amit Orbán Viktor is állít –, hogy a Fidesz-KDNP 40 év fölött szűk többséggel megnyerte a választást, alatta viszont:

„Brutális, talán azt lehet mondani, hogy soha nem látott mértékű vereséget szenvedtünk, most leegyszerűsítve a dolgokat, 80–20%-os arányban maradt alul a jobboldal a Tiszával szemben. És ennek okait meg kell értenünk. Egyszerűen arról van szó, hogy a 40 alattiakhoz noha eljutott a kampány üzenete – mert az is látszik a kutatásokból, hogy eljutott hozzájuk az, amit akartunk üzenni –, azt nem fogadták el, nem értettek vele egyet, sőt ami ennél rosszabb is, hogy ezzel szemben határozták meg magukat, és emiatt hoztuk mindannyian meg én is személyesen ilyen rossz helyzetbe a jobboldali közösséget, amit rettenetesen sajnálok, de valójában látszik az, hogy a 40 év alatti korosztályhoz nem találtuk meg a kulcsot.”

Orbán Balázs úgy látja, hogy a Fidesz–KDNP-kampánygépezete egy politikai tankként, egy robusztus, nagyon hatékony eszközként ment előre, és ezt különböző extra fejlesztésekkel látták el, csakhogy:

„Az ellenfél velünk szemben drónokkal repült.”

Márpedig az ukrajnai háború is azt mutatja, hogy a tankkal szemben a kisebb fegyverzetek tömege eredményes tud lenni – mondta Orbán, aki szerint próbálkoztak, Harcosok klubját és DPK-kat hoztak létre, és mindenki energiát tett bele, soha nem kampányoltak ennyit, mégis teljesen hatástalannak bizonyult mindez.

Orbán szerint a 40 év alatti korosztálynak nem volt összehasonlítási alapja a Fidesz előtti kormányzással, és azzal, ahogy a Fidesz beszél a világról meg az összefüggésekről, azzal nem tudnak azonosulni. A fideszes celebek jelenségéről (Cooky, Jaber stb.), Orbán Balázs azt mondta, hogy manapság, amikor a politikusok elérése kisebb (valójában jóval nagyobb, mint a közösségi média előtt), akkor szükség van ilyenekre, és ő a Tisza szombati rendezvényén is látott hasonlókat – és egyébként is ez egy nemzetközi trend. Orbán szerint az ellenfélnél ez működött, náluk nem.

Orbán szerint a Tisza egy centrista-baloldali kormányt visz majd, ami ideológiai kérdésekben mindig a baloldal fog dönteni, és ezzel szemben mindenhol egy patrióta-nemzeti erőnek kell felállnia. Arra a kérdésre, hogy visszakerült az Országházra az EU-s zászló, tehát a fiataloknak nincs nagy bajuk az unióval, Orbán Balázs azt mondta, hogy ma az EU-ban fiatalként az a menő, hogy fiatalként Brüsszel ellen lázadsz, ez a valóság más országokban, csak nem hitték el.

Arra a felvetésre, hogy a bukás egyik fő felelőseként puhára esett, azt mondta, most még inkább harcolni akar a közösségért, az elnökség pedig eldöntötte, hol van rá szükség: nemzetközi kapcsolatépítésben, amit az EP-ből jobban tud végezni. Pedig szerinte pont a vereségre érett be a rengeteg építkezőmunka gyümölcse.

Magyar Péter minisztériumi bejárásairól azt mondta, elképesztően megdöbbent, hiszen szerinte az, hogy ezek az épületek megszülettek, a legszebb dolog, ami történt az elmúlt évtizedekben.

Szerinte a média úgy fog átalakulni, hogy a jobboldalon rengeteg kis műhely, „drónok fognak létrejönni”. Hogy lesz-e erre pénz, arról azt mondta, hogy ez a nagy, jobboldali médiatulajdonosok felelőssége.

Arról, hogy lesznek-e államosítások és koncepciós perek, azt mondta, inkább a rosszabbra érdemes készülni. „Én nem látom a kormányzási vágyat bennük” – mondta Orbán Balázs az új miniszterekről, akik szerinte szándékokról beszéltek, de arról nem, hogy ezt hogyan fogják végrehajtani. Szerinte az „abszolút filmszínház” jön most, aminek a része az elszámoltatás és a látványpékség, de nem nagyon akarnak szembenézni a realitásokkal. Orbán Balázs szerint most olyan állapotba kell magukat hozni, hogy ha majd konkretizálódik a feladat, akkor a Fidesz meg tudjon felelni a nemzeti elvárásnak.