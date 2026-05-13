Heves orosz dróntámadások érték Kárpátalját, robbanás rázta meg Munkácsot, drón csapódott be Ungváron is

Felrobbant egy drón a kárpátaljai Szolyva közelében, úgy tudni, az energetikai infrastruktúrát érte találat – írja a karpatalja.ma egy Vitalij Glagola nevű újságíróra hivatkozva. A cikket később azzal frissítették, hogy masszív légitámadás érte Kárpátalját, záporoznak a drónok a régióra, előzetes információik szerint több találat érte Szolyvát, de robbanás rázta meg Munkácsot és Sahed drón csapódott Ungvár egyik városrészébe is. A magyar kormány is reagált a dróntámadásokra.

Az ukrán légierő a Telegramon arról tájékoztatta a lakosságot, hogy újabb Sahed drón van úton Munkács irányába.

A felvételen a Szolyva közelében felrobbant Sahed típusú drón utáni pillanatok láthatók, de megjelent egy másik felvétel is, amin az látszik, hogy egy újabb orosz pilóta nélküli eszköz repül el az Ökörmező térsége felett. Szolyva község Munkácstól nagyjából 30 kilométerre északkeletre fekszik.

A dróntámadással kapcsolatban a hatóságok egyelőre pontosítják az információkat, az esetleges következményekről is később várható beszámoló.

Azonban a légiriadót jelző térkép információi szerint drónok tartanak több kárpátaljai település, így Munkács, Ilosva, Huszt és Alsókalocsa irányába.

Kormányreakció

„Jelenleg is orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján, amikor ezt a videót vesszük, akkor öt drón becsapódásáról tudunk, kettő Szolyva mellett, egy Ungváron, egy-egy pedig egy-egy településen szórványosan. A szolyvai egy vasútállomásnak a transzformátorát élte, az ungvári pedig egy ipari létesítményt.”

- mondta Facebookra feltöltött videójában Magyarország tegnap beiktatott külügyminisztere, Orbán Anita.

Orbán arról is beszélt a videóban, hogy folyamatosan kapcsolatban vannak a főkonzullal. A tárgyalást a kormány elítélte, a most kezdődő, ópusztaszeri kormányülésen pedig napirendre veszik.

Szerda délután az ukrán hírszerzés (HUR) a Kyiv Independent beszámolója szerint azt közölte, hogy Oroszország szerdán kombinált, elhúzódó légi csapást indított Ukrajna ellen létfontosságú polgári létesítmények célpontba vételével, a támadás még most is tart. Eddig legalább három ember meghalt.

A támadás első hullámában az orosz csapatok jelentős számú csapásmérő drónt vetettek be az ukrán légvédelmi rendszer túlterhelése, valamint civil objektumok elleni támadások céljából. A hírszerzés szerint a későbbiekben Oroszország jelentős számú légi és tengeri indítású manőverező robotrepülőgépet, valamint ballisztikus rakétákat tervez alkalmazni.

„Moszkva célpontjai az elsődleges fontosságú infrastruktúra és a nagyvárosok létfenntartását biztosító objektumok, különösen az energetikai létesítmények, a hadiipari vállalatok, valamint az állami hatóságok épületei. Ily módon Oroszország, amely elutasította a tűzszünetre tett javaslatokat, ismét megpróbálja befolyásolni Ukrajna ellenálló képességét a szabadságért folytatott háborúban” - közölte a HUR.

Munkácsot tavaly augusztusban is érte dróntámadás, ami végül Sulyok Tamás miatt lett emlékezetes. A köztárasásig elnök ugyanis először kiposztolta, hogy orosz rakétatámadás érte Kárpátalját, majd a bejegyzésből eltávolították az orosz szót.