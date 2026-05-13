Putyin dönthet majd az orosz hadsereg bevetéséről a külföldön büntetőeljárás alá vont orosz állampolgárok védelmében

Megszavazta az orosz parlament alsóháza azokat a törvénymódosítási javaslatokat, amelyek értelmében a fegyveres erők bevethetők lesznek olyan orosz állampolgárok védelmében, akiket külföldön letartóztattak, büntetőeljárás alá vontak, vagy fogvatartanak.

A felhatalmazás olyan külföldi bírósági döntésekre vonatkozhat majd, amelyek joghatóságát Oroszország bevonása nélkül határozták meg, és amelyek hatásköre nem alapul Oroszország nemzetközi szerződésein, vagy nem az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozata alapján működnek.

Az alsóház védelmi bizottságának elnöke szerint a módosításokra azért van szükség, hogy megelőzzék az olyan eseteket, mint amilyen Alekszandr Butyagin régész letartóztatása volt Lengyelországban. (MTI, The Moscow Times)

Gazda Albert
