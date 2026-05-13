Reagált a kormány a Kárpátalját érő dróntámadásokra

„Jelenleg is orosz dróntámadás zajlik Kárpátalján, amikor ezt a videót vesszük, akkor öt drón becsapódásáról tudunk, kettő Szolyva mellett, egy Ungváron, egy-egy pedig egy-egy településen szórványosan. A szolyvai egy vasútállomásnak a transzformátorát élte, az ungvári pedig egy ipari létesítményt.”

- mondta Facebookra feltöltött videójában Magyarország tegnap beiktatott külügyminisztere, Orbán Anita. (A dróntámadásokról frissülő cikkben itt írunk bővebben.)

Fotó: Németh Dániel/444

Orbán arról is beszélt a videóban, hogy folyamatosan kapcsolatban vannak a főkonzullal. A támadást a kormány elítélte, a most kezdődő, ópusztaszeri kormányülésen pedig napirendre veszik.