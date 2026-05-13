Szalay-Bobrovniczky utasítására több mint egymilliárd közpénzt szórt ki három szervezetnek a Bethlen Gábor Alapkezelő

Szalay-Bobrovniczky Vince korábbi helyettes államtitkár közbenjárásra osztottak szét több mint egymilliárd forint közpénzt három szervezet között a Bethlen Gábor Alapkezelőnél még tavaly, derül ki azokból a dokumentumokból, amelyeket az RTL Híradó szerzett meg.

A helyettes államtitkár összegszerűen kérte, hogy mely szervezetekhez jusson pénz:

Erőszakkutató Intézetnek 63 millió,

a Rákóczi Szövetségnek 900 millió,

a Mesterséges Intelligenica Kutató Központnak pedig 300 millió.

Utóbbi volt az, amely azt állította a Magyar Péter október 23-ai rendezvényéről készült légifelvételről, hogy mesterséges. Érdekesség, hogy a szervezetet nem sokkal a kifizetés előtt hozták létre, weboldaluk is pár nappal a nyilatkozat előtt született csak meg, és az RTL a székhelyükön se talált senkit.

Az RTL birtokába került levélben az áll, hogy Szalay-Bobrovniczky „államtitkári írásos javaslatot tett a támogatások kifizetésére”. Sokat nem is kellett várni, pár nappal a levél kelte után, az alapkezelő 100 százalékos előlegként el is utalta a pénz.

Az RTL megkérdezte az alapkezelőt, hogy korábban hány ilyen levelet kaptak és osztottak szét támogatást, de azt válaszolták, nincs erről nyilvántartásuk.

Tarr Zoltán, a Tisza társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterkorábban azt ígérte, vizsgálni fogják az alapkezelő működését és a támogatások felhasználásának jogszerűségét is.