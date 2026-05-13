Ukrajna a magyar érdekeket teljes mértékben figyelembe vevő intézkedési tervet dolgozott ki a kisebbségek jogainak védelméről

Tarasz Kacska, Ukrajna európai és euroatlanti integrációért felelős miniszterelnök-helyettese szerint Ukrajna már kidolgozta és részben végre is hajtja azt az intézkedési tervet, amely a nemzeti kisebbségek jogainak védelméről szól, és amely – állítása szerint – teljes mértékben figyelembe veszi Magyarország érdekeit is. Minderre azért van szükség, hogy Ukrajna teljesítse az Európai Unió tagsághoz vezető úton előírt feltételeket.

Kacska az RBC-nek nyilatkozva azt mondta: Ukrajnának világos akcióterve van a kisebbségi jogok ügyében, amely megfelel az EU elvárásainak. Szerinte az új magyar kormány felállása után lehetőség nyílt arra, hogy előrelépjenek a csatlakozási tárgyalások. Az ukrán fél reményei szerint az EU-tagállamok nagyköveteit tömörítő COREPER hamar jóváhagyhatja mind a hat tárgyalási klaszter megnyitását. Ez Kacska szerint akár már május 26-án, de legkésőbb június 16-án megtörténhet.